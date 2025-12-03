蔡正元曝柯文哲拋震撼彈 揭司法「直播戰」重大目標

台北地院本月中旬將針對前民眾黨主席柯文哲涉京華城案與政治獻金案，進行言詞辯論程序。柯文哲此前針對個人涉案部分聲請全程直播，昨獲准「事後公開播放」。前立委蔡正元直言，柯文哲對本案直播聲請態度強烈，「當然一定要把民進黨跟賴清德當作不共戴天，因為司法操弄到這地步有點過度」。

台北地院昨指，考量本案當事人眾多、證據影音檔案切割技術難度高，最終依職權裁定言詞辯論與裁判宣示全程進行錄音、錄影，並同意「公開播送及實施公開播放」，但並未裁准即時直播。法院另裁示，裁判宣示或公告後5日內，將全案錄音、錄影資料上傳至法院官方網站公開播放，供外界查閱。

蔡正元2日於中天節目《中天辣晚報》中評論此案審理程序，他表示，柯文哲對本案直播聲請態度強烈，「當然一定要把民進黨跟賴清德當作不共戴天，因為司法操弄到這地步有點過度」，認為柯文哲理解到，司法就看是控制在誰手上。

蔡正元進一步批評法院裁定理由，他指出，柯文哲案內涉及貪污、圖利或違反政治獻金法等多項罪名，各界仍質疑司法程序影音資訊透明度與設備預算支應是否完善，「你說貪污找不到證據、圖利的說法也怪、政治獻金法好像也不對，塞各種罪名給你，搞到會昏掉。」

同場來賓前立委郭正亮則提及法院未採直播的技術解釋，指先前法院曾回應因欠缺直播設備且未編列相關預算；但國會去年已通過允許重大敏感案件法庭直播的相關法案，司法機關卻未落實配置必要設備經費，「法院明明會攝影，也讓你上網看，可是這就不是直播，效果差超大。」

★未經判決確定，應推定為無罪。

