蔡正元曬傳家之物 曝「馬踏飛燕」意義酸綠營人馬：沒有知識

農曆春節即將到來，許多政治人物也紛紛自製春聯發送，其中台北市長蔣萬安和台北市議員徐弘庭聯名的春聯寫著「馬踏飛燕」，遭外界聯想，因為蔣萬安屬馬，被指暗踩台中市長盧秀燕。對此，前立委蔡正元狠酸「沒有知識的綠營人馬」，並透露其意義，更曬出「馬踏飛燕」青銅器的複製品，且贈給兒女當成傳家之物。

蔡正元昨（4）日深夜在臉書指出，蔣萬安和徐弘庭聯名的春聯，找方文山書法的第一句開頭就是「馬踏飛燕」，沒有知識的綠營人馬，解釋成「蔣萬安要踩踏盧秀燕」；蔡不禁直言，因為綠營的人知識水平很低，竟然不知道「馬踏飛燕」是中國東漢時的青銅器，現在已被列爲「國寶典藏」，經考古得知其意義是「飛燕能承載駿馬極速遠行」或「駿馬能蹬高請飛燕負載前行」。

蔡正元更透露，他在十多年前去莫高窟參觀時，向甘肅考古博物館購得「馬踏飛燕」青銅器的複製品，所用材料的成分與原品完全相同，「據了解台灣僅此一尊，已贈給兒女作爲傳家之物」。

針對春聯內容「馬踏飛燕」被外界認為是踩盧秀燕一事，台北市長蔣萬安昨表示，議員春聯如果希望能聯名，都會很樂意配合，「春聯...金馬熊讚、金馬熊讚」；盧秀燕昨被問及此事時則表示，春聯都是送上吉祥話，用意都是好的。

徐弘庭則表示，方文山是他多年的好友，他因此事對方感到很抱歉，因方幫他寫了11年的春聯，如今被刻意解讀成政治部分，「這個心態不是很好」。

