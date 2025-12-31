蔡正元涉業務侵占罪 高院判刑3年6月定讞

（中央社記者林長順台北31日電）蔡正元涉嫌掏空阿波羅公司案，高院今天依業務侵占罪判刑3年6月，另依商業會計法判刑6月，得易科罰金。蔡正元涉業務侵占罪部分不得上訴而確定，商會法部分仍可上訴。

前中影董事長蔡正元被控藉由處理中影公司股權案，掏空阿波羅公司新台幣2.8億餘元，另故意遺漏會計事項。台北地檢署依業務侵占等罪起訴蔡正元、蔡正元妻子洪菱霙、岳父洪信行。

台北地方法院依業務侵占罪判處蔡正元有期徒刑3年6月，另依商業會計法判刑6月，得易科罰金，未扣案犯罪所得2億8032萬7983元，宣告沒收。洪菱霙、洪信行則獲判無罪。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，認為蔡正元當時以國民黨立委身分仲介中影公司股權交易案，並利用身為阿波羅公司實際負責人職務之便，利益輸送予自己而掏空公司資產，嚴重侵害阿波羅公司利益，更使原委任阿波羅公司的其餘三方協議當事人無從取得應有權益。

高院今天撤銷原判決關於蔡正元業務侵占、沒收部分，仍依業務侵占罪判處蔡正元有期徒刑3年6月；未扣案蔡正元犯罪所得2億3919萬7983元沒收；洪菱霙因蔡正元違法行為而取得的未扣案犯罪所得4113萬元沒收。其餘上訴駁回。

高院表示，蔡正元涉業務侵占、背信部分，均不得上訴；違反商業會計法部分，得上訴。洪菱霙、洪信行被訴業務侵占、背信部分，均不得上訴。（編輯：蕭博文）1141231