蔡正元為何翻臉批評鄭麗文？揭「令不出黨中央」早已存在：打贏選戰才是黨主席首要任務！
兩岸和解不是首要任務？蔡正元：「我70幾歲只想再看國民黨執政一次」AIT拜會非「硬氣」表現 朱立倫、洪秀柱都一樣
國民黨前立委蔡正元接受唐湘龍訪問稱在黨主席選舉期間曾協助鄭麗文競選，且「三位候選人中，鄭麗文要求幫忙的幅度最大」。選後鄭麗文前往白色恐怖紀念碑祭拜，卻引發蔡正元強烈反彈，公開痛批這是「接受白色恐怖的歷史敘事」。究竟蔡正元為何翻臉批評鄭麗文？ 趙少康選前擔憂的「令不出黨中央」是否為真？「兩岸和解」是否應該是黨主席首要任務？ 黨主席的首要職責到底是什麼？而外界造神說「鄭麗文很硬氣，不去AIT而是AIT來見她」是否屬實？對此，蔡正元回應，「從2016年以後，國民黨黨中央什麼時候能夠命令誰？打贏選戰才是黨主席最大的責任。1800個被槍斃的人，1500人現在在北京被供在神壇上。兩岸和解必須尊重各自的歷史，不能委屈自己。」
選前關係曝光：三候選人都找過蔡正元，鄭麗文求助最多
蔡正元坦言，黨主席選舉期間，鄭麗文、郝龍斌、羅智強三位候選人都曾找他幫忙，而他作為辯論提問人，盡量維持公正立場，「你有病要看的話，我盡量治你；那你沒病不找我，我也沒事。」
蔡正元說，三位候選人中，鄭麗文要求幫忙的幅度最大，他也盡力協助。他甚至曾擔任鄭麗文與黃呂錦如之間的中間人，協調雙方關係。蔡正元說，「你去問問她我有沒有幫她忙，她自己心裡有數。」然而，這層合作關係在選後急轉直下。
鄭麗文未向兩蔣獻花就祭拜白恐 蔡正元無法接受
蔡正元批評的導火線，是鄭麗文當選黨主席後，在尚未前往國父紀念館、慈湖向孫中山、蔣介石、蔣經國獻花前，就先前往白色恐怖紀念碑祭拜。「當你一個新的黨主席都還沒有去向孫中山、蔣介石、蔣經國獻花，一出來就跑去跟白色恐怖的獻花，而且接受白色恐怖的歷史敘事，我作為一個國民黨員我是不能接受的，」蔡正元說。
他以中國大陸為例，即便文化大革命對中國造成重大傷害，共產黨領導人上任後仍須前往毛澤東紀念堂獻花，「因為這是一個政權歷史的穩固性，以及你對於未來的意識形態的塑造的時候，你要循什麼樣的歷史軌跡，而不是橫空出世。」
鄭麗文「白色恐怖」獻花惹議！蔡正元：動搖國民黨歷史根基 別替共諜平反
蔡正元對白色恐怖的歷史詮釋，與轉型正義論述截然不同。他將白色恐怖時期約1800名死刑犯分為三類：一，共諜：包括吳石等人，蔡正元認為「是否該判死刑有爭議，但說他們無罪太誇張」，二，從事顛覆工作者：指在台灣發展共產黨組織的人員，佔大多數，三，被牽連者：約200人左右，可能判決過程有問題。
蔡正元強調，這1800人中有1500人「現在在北京被供在神壇上面」，他認為兩岸和解必須尊重各自的歷史，「不能說是我委屈我自己，然後不斷地去祭拜你在我這裡的人員，然後我給他恢復名譽、平反，甚至我還認錯、我去道歉。我認為這樣不對。」
他也提到，同一時期毛澤東在大陸進行「鎮壓反革命」，總共羈押近120萬人，殺掉87萬人，「裡面大部分都是跟蔣介石或國民黨有關的人」，而這是中共中央自己公布的數字。
鄭麗文來自民進黨 對國民黨歷史不熟悉？
蔡正元的另一層擔憂，是鄭麗文「本身是來自於民進黨，她對國民黨很多的歷史性的東西，她可能不是很熟悉，很容易掉入陷阱。」他認為，民進黨長期使用「白色恐怖」一詞包裝歷史，將其解釋成「政治信仰被破壞，一種人權言論自由被破壞」，但這「距離事實太遠」。而國民黨內部長期沒有人敢為蔣介石辯護，甚至在2016年時，黨中央電梯旁的立牌上沒有蔣介石，原因是「上級說沒有選票」。
「令不出黨中央」早已存在 蔡正元：國民黨不是列寧式政黨
針對趙少康選前擔憂的「令不出黨中央」問題，蔡正元直言，「大家也許覺得很荒唐，但事實上，是從2016年以後，國民黨黨中央，什麼時候能夠命令誰啊？」他表示，不管是吳敦義、洪秀柱、朱立倫，都是「靠私人關係在維持，維持這個黨跟地方的運作」，「都是一種情誼相挺」。國民黨中央早已不是列寧式政黨，無法用指令控制地方。
蔡正元認為，黨主席應該扮演的角色是「讓第一線的前線的將士、選將，覺得你對他是有正面幫忙的。你不是對他有困擾的，你不是給他添麻煩的，你不是給他讓他花很多的時間去解釋，為什麼我們黨主席這樣講。」
兩岸和解不是首要任務？蔡正元：打贏選戰才是黨主席責任
蔡正元對鄭麗文的戰略優先順序也有不同看法。他認為，國民黨把兩岸和解當作目前最重要的事情「有點顛倒了」。「國民黨什麼時候不主張兩岸和解？哪個黨主席不主張？」蔡正元反問，他強調兩岸不和解是「民進黨跟共產黨的問題」，不管國民黨再怎麼跟共產黨和解，也影響不了民進黨的態度。
他警告，與大陸的來往必須小心，不要被拿來作為「紅統」的理由攻擊國民黨候選人。蔡正元舉例，2020年吳敦義提名吳斯懷，因為吳斯懷曾到北京人民大會堂參加孫中山誕辰紀念活動、現場唱義勇軍進行曲，導致韓國瑜與國民黨立委選情大受影響。國防委員會召委林郁芳原本民調領先林昶佐，就因為被扣上「國防委員為何不注意吳斯懷」的帽子，最終以些微差距落選。
蔡正元：「我70幾歲只想再看國民黨執政一次」
「能夠打贏選戰，打贏選戰是黨主席最大的責任，」蔡正元說，「我人生70幾歲了，我只想要再看國民黨執政一次。只想再看一次，我沒有別的要求。」
AIT拜會非「硬氣」表現 蔡正元：朱立倫、洪秀柱都一樣
針對有人造神稱鄭麗文「不去AIT面談，而是AIT處長來見她」顯示其硬氣，蔡正元直接打臉這種說法。
他指出，2021年9月30日朱立倫當選黨主席，AIT處長就在10月2日到國民黨中央黨部拜會，「這是AIT的既定程序」。洪秀柱、吳敦義當選時也都一樣，「不要在這個時候去造神，沒有什麼特別意義。」
