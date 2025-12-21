蔡正元爆台美協議內容 行政院回應了

▲行政院發言人李慧芝表示，蔡正元貼文內容多為拼湊羅織，非事實。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 行政院21日回應前立委蔡正元在臉書談及「台美關稅談判」相關內容，強調貼文多為「拼湊羅織」，並非事實，呼籲外界不要被不實訊息誤導。

行政院發言人李慧芝表示，蔡正元貼文提到有美國政府官員來台並與台方經貿談判核心成員會面，這一說法與實際情況不符。她指出，該名美方官員在台期間並未拜會經貿辦總談判代表楊珍妮，也未拜會經濟部長龔明鑫，行程主要是就其職務範圍內的事項，與勞動部長洪申翰及經濟部貿易署長劉威廉進行意見交換，與台美關稅談判並無關聯。

蔡正元先前在臉書發文稱，美國國務院官員Julie Turner來台，並稱白宮要求台美簽署所謂「對等貿易協議」，關稅改成不疊加15%，若立法院沒有通過，就會課稅32%。相關說法遭行政院出面駁斥。

