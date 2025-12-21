蔡正元爆美官員來台見勞長

前國民黨立委蔡正元21日於臉書爆料，美國國務院官員Julie Turner日前祕密來台，要求台美簽署「對等貿易協議」給予多項優惠。（本報資料照片）

前國民黨立委蔡正元21日於臉書爆料，美國國務院官員Julie Turner日前祕密來台，要求台美簽署「對等貿易協議」，美國對台關稅可改為不疊加的15％，但是營業額達500億元的製造業須「優先」投資美國，同時還要查驗台灣企業「強迫勞動」情形，如違反規定，相關商品一律禁止進出口。政院發言人李慧芝證實該名官員確實來台拜訪過勞動部與貿易署，但與台美關稅談判無關，蔡所稱資訊並非事實。

蔡正元表示，台美要簽訂「對等貿易協議」，美國對台關稅改為不疊加的15％，美國並要求營業額達500億元的製造業，須優先對美投資至一定額度，若未達成，台灣經濟主管機關將限制相關企業對外投資。

蔡正元指出，美方還要查驗台灣企業雇用外籍勞工情形，要求隨時釐清是否涉及強迫勞動，並要求台灣修法提高勞動標準，由勞動部主動認定涉及強迫勞動的產品與零組件，禁止進出口。若配合相關條件，美國將允許經長龔明鑫明年1月進入華府，並訪問美國國務院。

蔡正元指出，Turner此次接觸龔明鑫與政委楊珍妮、勞動部長洪申翰、經濟部貿易署長劉威廉等官員。但李慧芝指出，其所稱美官員，僅有就所屬事務與洪申翰、劉威廉交換意見，與台美關稅談判相關事宜毫無關係。

中大經濟系教授吳大任指出，台灣從上個世紀中到近年對美投資僅500億美元，要求年營業額超過500億元的企業優先投資美國，實務上很難達成。

蔡正元爆料內容中提及，如果立法院未能通過「台美對等貿易協議」，台灣將面臨32％高關稅。對此，吳大任說，如在原本的對等關稅基礎再疊加32％，將是亞洲國家最高，製造業會面臨毀滅性打擊。台大國發所兼任副教授辛炳隆指出，改善勞動環境對企業來說會形成壓力，但長遠來看對我人權發展仍屬「正面效益」。