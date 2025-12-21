蔡正元爆「賴卿跪美接旨」簽15%關稅協議！政院駁：全拼湊非事實

前立委蔡正元透過社群平台爆料，指稱台美即將簽訂「對等貿易協議」，美國對台關稅將改為不疊加的15%，且營業額達新台幣500億元的製造業必須優先投資美國。對此，行政院發言人李慧芝嚴正駁斥，強調蔡正元臉書所稱資訊多為拼湊羅織，並非事實，提醒外界勿受不實訊息誤導。

行政院發言人李慧芝。（資料照／中天新聞）

蔡正元在臉書發文表示，美國國務院副科長茱莉·特納（Julie Turner）日前秘密來台，形容「賴卿跪美接旨」。他指出，白宮要求台美簽訂「對等貿易協議」，美國對台關稅將改為不疊加的15%。蔡正元進一步聲稱，營業額達新台幣500億元的製造業，必須「優先」投資美國到一定額度，否則經濟部要禁止其對外投資，相關協議將送立法院審議，若立院未能通過，美國將對台灣課徵32%關稅。

前立委蔡正元。（資料照／中天新聞）

蔡正元還指出,如果台灣履行這些條件，並達成對美投資額度和產業內容，以及落實對美國的軍事採購及農特產品的訂單，美國將給予台灣官員過境美國的政策便利。他聲稱，台灣若完成履行「對等貿易協議」的時程表，美國將准許經濟部長龔明鑫於2026年1月直接進入華盛頓特區，並訪問美國國務院。

經濟部長龔明鑫。（資料照／中天新聞）

行政院發言人李慧芝回應表示，蔡正元貼文所稱美國政府官員來台，並未拜會政委楊珍妮及部長龔明鑫。李慧芝說明，該名美國官員停留我國期間，僅就所屬事務與勞動部長洪申翰、經濟部貿易署長劉威廉交換意見，與台美關稅談判相關事宜毫無關係。李慧芝強調，蔡前立委發文內容全係不負責任的拼湊羅織。

