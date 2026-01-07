蔡正元獲頒國民黨「實踐一等獎章」 鄭麗文：他是帶著勳章入獄的！

國民黨前立委蔡正元日前因三中案二審判定業務侵占罪，判刑3年6個月確定，將入獄服刑。國民黨主席鄭麗文今（7）日在中常會表示，蔡正元是因民進黨為報復前總統馬英九所致，並頒發「實踐一等獎章」給蔡正元，要讓大家記得蔡正元是帶著勳章入獄。

蔡正元將入獄！ 鄭麗文頒「實踐一等獎章」表揚

國民黨今日中常會黨主席鄭麗文特地頒發國民黨最高的榮譽「實踐一等獎章」給蔡正元，送上入獄前最後的溫暖，更表示，「蔡正元是帶著勳章入獄的，我們永遠站在正義公理」，強調國民黨永遠支持蔡正元。

蔡正元收下勳章時表示，「非常感謝跟榮幸，這是我一輩子的諾貝爾和平獎！」也說出自己最大心願就是，「希望有生之年，國民黨能夠在鄭麗文帶領之下再度執政一次！」

鄭麗文表示，在政黨被輪替後，民進黨因陳水扁時期的重大貪腐，很多綠營政治精英都官司纏身，因此民進黨要報仇，對馬英九、國民黨的三中案，緊咬不放，窮追不捨，遭到池魚之殃的就是蔡正元。

三中案唯一有罪！ 蔡正元涉業務侵占遭判3年半

「三中案」的爭議可追溯至2005年，當時《廣電法》修法後，限時政黨退出媒體經營，中視、中廣與中影的股權因此被出售，舊黨部大樓也對外標售，但被質疑遭賤賣，導致國民黨損失約72億元。

2017年，北檢重啟三中案調查，2018年偵結起訴前總統馬英九等6人，一、二審判決結果，馬英九等人均獲判無罪，唯一被判有罪者為蔡正元，依業務侵占罪判刑3年6個月，全案定讞。

蔡正元表示，由於案子獲得再審機會渺茫，自己會坦然面對，不過他也透露目前尚未收到地檢署的執行通知。

