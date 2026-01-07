蔡正元獲頒「實踐一等獎章」 鄭麗文：帶著勳章入獄

國民黨主席鄭麗文今天(7日)頒發「實踐一等獎章」給中評委蔡正元，肯定蔡正元堅守道德理念，不畏強權，期盼透過「實踐一等獎章」讓大家記得蔡正元是帶著勳章入獄的，並強調國民黨永遠支持蔡正元。

國民黨主席鄭麗文7日在中常會致送中評委蔡正元「實踐一等獎章及證書」。鄭麗文致詞時盛讚蔡正元擔任4屆立委表現卓越，絕不憂讒畏譏，也不會畏首畏尾，無論是國民黨執政或在野，蔡正元都不計較個人得失、全力以赴，也曾不藏私提供人脈資源，協助黨內有意參選者爭取票源。

鄭麗文表示，2016年民進黨執政後，對國民黨的三中案窮追不捨，蔡正元也因此遭受池魚之殃，纏訟多年後三中案定讞，先前想入罪國民黨或前總統馬英九但徒勞無功；她認為，司法單位不知道是否為了找替罪羔羊，又或者蔡正元的犀利評論，居然將蔡正元入罪，這是台灣司法淪亡墮落、最不堪的時刻。

鄭麗文肯定蔡正元堅守道德理念，不畏強權，且不站在一己之私或一黨之私地對國民黨有諸多鞭策，因此頒發「實踐一等獎章」給蔡正元。鄭麗文：『(原音)讓大家永遠知道跟記得，蔡正元是帶著勳章入獄的，來自強權的威脅、不斷打壓、司法淪為政權的打手，我們永遠站在公理正義這一邊，國民黨永遠支持蔡正元，永遠堅持對的事情，我們一定會堅定地走下去 ，在蔡正元鼓勵跟支持下， 我們一定要拿回政權。』

蔡正元受訪時表示，獲頒「實踐一等獎章」對他而言是過度的榮譽。他指出，當有人刻意編造事情打壓你，獲得再審的機會十分渺茫，所以他不帶任何期待、坦然面對。他並透露，至今尚未收到地檢署的執行通知。

蔡正元被控藉由處理中影公司股權案，掏空阿波羅公司新台幣2.8億餘元，高院依業務侵占罪判刑3年6月定讞，另依商業會計法判刑6月，得易科罰金，可上訴。