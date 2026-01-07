蔡正元獲頒「實踐一等獎章」 鄭麗文：永遠堅持對的事情

國民黨主席鄭麗文出席國民黨中常會親自頒發代表國民黨最高榮譽實踐一等獎章給前立委蔡正元。（圖／周志龍攝）

中國國民黨主席鄭麗文今(7)日於中常會上，頒發「實踐一等獎章與證書」予中央評議委員蔡正元。鄭麗文表示，感謝蔡正元對國家與對黨的奉獻，並表達欽佩蔡正元堅守道德理念價值，不畏強權、不退縮、不畏懼，堅持到底的決心予勇氣。期望透過「實踐一等獎章」讓大家永遠知道並記得「蔡正元同志是帶著勳章入獄的」，國民黨永遠支持蔡正元，永遠堅持對的事情，一定會堅定地走下去。

蔡正元說，「這是我一輩子的諾貝爾和平獎」，他對鄭麗文主席表達感謝之意，也表示深感榮幸。蔡正元指出，只剩下一個人生最後期待，希望有生之年，能看到中國國民黨在鄭麗文主席與黨中央同志的領導之下，再次執政。他強調，再次執政不是為了獲得高官厚祿，是要拯救台灣免於「烏克蘭化」的危機；如果再讓民進黨執政，台灣即將淪為烏克蘭。因此，國民黨執政是挽救台灣人民、挽救台灣命運唯一的出路與方法。

廣告 廣告

蔡正元特別懇請所有支持國民黨的好朋友們，要努力團結民眾黨以及所有在野力量，爭取所有的中間選民，共同來完成再次執政的任務。

鄭麗文指出，蔡正元一生從政數十載。她最早認識蔡正元是在國民大會擔任國大代表時期，蔡正元不只參加了重要的修憲工程，也擔任四屆立法委員。蔡正元於立法院表現非常卓越且專業，對於重大的議題法案貢獻良多；並且對於整個國家的發展與國民黨的權益全心投入，絕對不會憂讒畏譏、畏首畏尾。

鄭麗文盛讚蔡正元有一流的口才與論述能力，更重要的是身先士卒，勇敢地為正確的理念與國家利益衝鋒陷陣、絕不退縮；不但擔任過立法委員，也曾擔任國民黨的一級主管，包括文傳會主委，對於黨的理念主張，以及來自當時執政的民進黨陳水扁政權的多種打壓，蔡正元皆進行強力的攻防。此外，蔡正元也在國民黨最艱辛的時候擔任政策會執行長。不管是國民黨執政或在野期間，蔡正元不計較個人得失，全力以赴。尤其大選的攻防中，每次重大選戰交鋒，歷任主席、總統或市長都會請蔡正元出手，因其對於敵對政黨凌厲攻勢的防守，是國民黨望塵莫及且多所學習的對象。

鄭麗文表示，蔡正元對外正式宣佈不再參選公職之後，一言九鼎、說到做到；雖然自己沒有參選，但很多參與選舉的立委或議員都清楚，蔡正元從不藏私，將其畢生的人脈資源，皆無私地替國民黨參選同志奔走，尋求資源與票源。這種無私的奉獻與卓越的表現，惹來了執政當局對其早就心生忌憚。事實上，政黨被輪替之後，民進黨因為陳水扁時期的重大貪腐，導致許多政治菁英官司纏身，因此民進黨也要報仇，對馬前總統、對國民黨「三中案」開始緊咬不放、窮追不捨。此過程中，遭到池魚之殃的就是蔡正元同志。

鄭麗文進一步強調，這項訴訟與司法的糾纏延宕多年，馬前總統也備受騷擾與侮辱。過程中，蔡正元曾被檢調鎖定。當其被無理、不法地羈押期間，檢調詢問的重點都在於馬英九前總統，而非蔡正元個人這樁根本「不是案子的案子」。因此，「司馬昭之心，路人皆知」。蔡正元被不當羈押數月，在各種威迫利誘下，仍不改一向的硬漢精神，從不向強權低頭，也從不為了個人偏安而做不實的供述，或做出任何傷害國民黨及黨內同志的行為。這一點道德勇氣與堅持，實非一般人所能及。

鄭麗文表示，而今，更令人無法接受的是「三中案」最後的判決。事實證明，他們翻箱倒櫃、想盡辦法要入罪於國民黨與馬前總統，最後通通徒勞無功。不知道是不是為了洩憤？或是為了找一個替罪羔羊？更不知道是不是因為蔡正元平日的論述與分析評論過於犀利、針針見血，精闢，讓執政當局無法招架？因此，粗暴地要將蔡正元定讞入罪。「這是台灣司法淪亡墮落最不堪的時刻」。

鄭主席說，站在中國國民黨的立場，不會忘記蔡正元對國家與國民黨長期的奉獻付出；也永遠欽佩蔡正元堅守道德理念價值，不畏強權、不退縮、不畏懼，堅持到底的決心跟勇氣；也很佩服蔡正元，不管是在從政時期、在國會，或在野時期的評論，都展現了高度的專業水準與國際視野水平，且永遠不站在一己之私或一黨之私，而是為國為民。甚至此過程中，也對國民黨有很多的鞭策與期許。所以，蔡正元不但是國民黨難得的人才，也是國家難得的人才，更是今天亂世當中難得一見的勇氣與良心。

鄭麗文強調，中國國民黨特地頒發給蔡正元同志最高榮譽「實踐一等獎章」，讓大家永遠知道並記得，「蔡正元同志是帶著勳章入獄的」。面對來自強權的威脅與打壓以及司法淪為政權打手，我們永遠會站在公理正義的一邊。「國民黨永遠支持蔡正元，永遠堅持對的事情，我們一定會堅定地走下去」。也期待在蔡正元的鼓勵與支持下，一定要拿回政權，因為只有政黨輪替，才能夠讓司法回到正軌，國家回到正軌。中華民國才能夠繼續成為 2300 萬人最佳的後盾，帶來和平、正義與繁榮。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

白色巨塔3／中榮爭議非首次！神外主任代刀釀醫糾 下體化膿慘遭整組切除

白色巨塔4／3神外醫師放任無照廠商執刀 中榮態度急轉：依法辦理

F-16戰機四大殺手曝 空軍：飛官辛柏毅該做的都做了