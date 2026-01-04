（圖／中天新聞）

這幾天，朋友告訴我，雖然官司在二審階段，但依照法律，蔡正元委員恐要入監服刑，這讓我相當難過。

我與蔡正元委員相識二十幾年，從我當記者跑他的新聞，一路到進入國民黨，我們一直維持很好的關係。他在許多方面都幫助過我很多，無論是與他討論黨政輿情，乃至於政治判斷，我向他學習甚多，受益匪淺。

蔡委員是快意恩仇的人，雖然我與他關係不錯，他也知道我在幫馬前總統，但他對馬前總統的批評一直不假辭色。但是最近我和他都涉入的一個官司，他對2024年總統大選，馬前總統最後未獲邀上台助講，非常不以為然，講了很多對馬前總統的公道話，我對此非常感激，上次他訪問我，我提到這件事，他大手一揮：「人情義理本來就不該這樣，我只是說該說的話！」

廣告 廣告

我與蔡委員都是傳統定義的本省人，他是雲林人，我是南投人，但我們都不吃民進黨「台灣價值」那一套。我和蔡委員有共同的信念，台灣人也是中國人，無論從歷史、文化、血緣，乃至於最基本的憲政法制，台灣與大陸的關係本來就不該是敵對的兩個國家。民進黨搞分離主義，只會害死台灣人。

近幾年，他努力推動兩岸和平，用他的智慧與政治功力，拆解了許多意圖將台灣帶向更危險境地的陰謀手段，尤其讓我佩服。我曾對他說，他是在做功德，這是一件吃力又危險的事，但為了台灣人，這樣的付出是很了不起的。但也因為勇敢批判當局，他突然被戴上電子腳鐐，到今天可能要入監服刑，這格外讓我感傷。

我要為蔡正元委員加油打氣，他對抗民進黨當局的勇氣，為兩岸和平的付出，我要給他最大的支持與力挺。

（作者為國民黨副主席）