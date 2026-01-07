蔡正元確定入獄！鄭麗文中常會將頒實踐一等獎 國民黨：對黨有特殊貢獻

記者詹宜庭／台北報導

前立委蔡正元日前因三中案二審確定，依業務侵占罪判刑3年6月確定；然而，國民黨主席鄭麗文今（7日）將在中常會上頒發「實踐一等獎章」給蔡正元。對此，組發會主委李哲華受訪表示，蔡正元過去擔任國大代表、立法委員，也當過黨務幹部，只要認為對黨有特殊貢獻的，都會趁機表揚。

前總統馬英九等人被控在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，違反證券交易法特別背信等罪，造成國民黨72億多元損害，日前二審維持台北地院一審判馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清均無罪；蔡正元則因違反業務侵占等罪部分也維持原判，判刑3年6月，不得上訴，確定入獄。

廣告 廣告

不過，國民黨主席鄭麗文今日將在中常會上頒發「實踐一等獎章」給蔡正元，針對頒獎原因，組發會主委李哲華接受電訪時指出，「蔡正元過去擔任國大代表、立法委員，也當過黨務幹部，只要認為對黨有特殊貢獻的，都會趁機表揚」。回顧過去，蔡正元曾任國民黨義務副祕書長、國民大會代表、立法委員、國民黨政策會執行長、孫中山紀念圖書館董事長等職務。

更多三立新聞網報導

好兄弟蔡正元將入獄 邱毅怒嗆馬英九：過河拆橋的毛病又犯了

蔡正元慘了！涉掏空阿波羅公司 依業務侵占罪「判刑3年6月定讞」

纏訟近20年！「三中案」二審宣判 馬英九仍獲判無罪

藍支持度下跌！蔡正元揭背後關鍵：國民黨中央的警訊

