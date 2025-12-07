蔡正元示警國民黨「繼續擁抱深藍必敗」！談2026：高雄勝選機率比台南高

政治中心／黃韻璇報導

距離2026地方選舉僅剩一年時間，民進黨、國民黨、民眾黨近來動作頻頻、各自出招，國民黨是否能延續多數地方執政的優勢也引發關注，前立委蔡正元提出近日接受資深媒體人黃暐瀚訪問，就坦言「國民黨如果繼續擁抱深藍，自我感覺良好，那麼選舉必敗」。

國民黨前立委蔡正元，日前因為批評新任黨主席鄭麗文，而被某些網友狂轟。近日他接受資深媒體人黃暐瀚網路節目《下班瀚你聊》採訪時，談到2026地方選戰，就坦言「國民黨如果繼續擁抱深藍，自我感覺良好，那麼選舉必敗」。他強調，在台灣想勝選，必須有中間選票，看候選人是否強韌也在於「中間值」。

蔡正元指出，如果一個選將，中間選民特別不喜歡，那不用問，必敗！反過來，如果中間選民不討厭的，則有更高的勝選機會。以此標準，蔡正元評估「明年國民黨在高雄勝選的機會，比台南更高」。

此外，蔡正元也斷定「盧秀燕仍是國民黨2028最強的候選人」，他表示，理由不難懂，因為地方諸侯才有票、才有人、才有戰力，立法院長跟黨主席的政治能量都不夠，無法與台中市長盧秀燕比擬。

