蔡正元示警國民黨「繼續擁抱深藍必敗」！談2026：高雄勝選機率比台南高
政治中心／黃韻璇報導
距離2026地方選舉僅剩一年時間，民進黨、國民黨、民眾黨近來動作頻頻、各自出招，國民黨是否能延續多數地方執政的優勢也引發關注，前立委蔡正元提出近日接受資深媒體人黃暐瀚訪問，就坦言「國民黨如果繼續擁抱深藍，自我感覺良好，那麼選舉必敗」。
國民黨前立委蔡正元，日前因為批評新任黨主席鄭麗文，而被某些網友狂轟。近日他接受資深媒體人黃暐瀚網路節目《下班瀚你聊》採訪時，談到2026地方選戰，就坦言「國民黨如果繼續擁抱深藍，自我感覺良好，那麼選舉必敗」。他強調，在台灣想勝選，必須有中間選票，看候選人是否強韌也在於「中間值」。
蔡正元指出，如果一個選將，中間選民特別不喜歡，那不用問，必敗！反過來，如果中間選民不討厭的，則有更高的勝選機會。以此標準，蔡正元評估「明年國民黨在高雄勝選的機會，比台南更高」。
此外，蔡正元也斷定「盧秀燕仍是國民黨2028最強的候選人」，他表示，理由不難懂，因為地方諸侯才有票、才有人、才有戰力，立法院長跟黨主席的政治能量都不夠，無法與台中市長盧秀燕比擬。
更多三立新聞網報導
傳中共開3條件換「鄭習會」！國民黨喊捏造 他吐槽：看起來沒有否認
鄭習會農曆年前後登場？接受北京3要求？國民黨駁斥了
傳年底鄭習會「北京已開3條件」含阻擋對美軍購 國民黨回應：純屬捏造
同台江啟臣！被問黨內是否已協調台中市長初選 楊瓊瓔給答案「這樣說」
其他人也在看
大跳「小蘋果」 鄭麗文、許淑華熱舞狂「搖勒」
國民黨中彰投黨慶，黨主席鄭麗文上午到南投，跟縣長許淑華一起熱舞，大跳歌曲小蘋果；下午來到彰化，不過面對黨內除了黨部主委謝衣鳳，還有二位前副縣長都有意參戰2026，鄭麗文說目前黨部已經在協調，但喊出「一個家要有女性才能安」。TVBS新聞網 ・ 10 小時前 ・ 17
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 1 天前 ・ 171
中共不會等到2027才攻台？張榮恭示警：台灣情勢這樣變，才有和平機會
總統賴清德近日接受《紐約時報》專訪，被問及北京當局以2027年完成武統台灣準備為目標，賴清德表示，台灣必須做最壞的打算，最好的準備。對此，國民黨副主席張榮恭在廣播節目《飛碟午餐尹乃菁時間》表示，美國學界和軍方的判斷是2027年中國將會完成全面攻台的準備。問題在於若中國現在尚未擁有全面攻台能力，此時台灣正式宣布獨立，中國根本不會等到2027年才攻台，很可能立刻......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 179
日本抗中戰略被大讚！前大使曝「1手段」讓各國承認台灣
國際中心／張予柔報導日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，引發中國一連串施壓動作，但日本政府態度堅定，絲毫沒有退縮跡象。德國媒體近日分析指出，日本在面對中國時展現出的沉著與彈性，正成為歐洲國家研究的對象，尤其是十年前便開始布局的「降低對中依賴」戰略，更被視為重要借鏡。前日本駐澳洲大使受訪時也呼籲，西方應更緊密地展現共同立場，告訴北京「若中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，各國就會在外交層面上承認台灣。民視 ・ 1 天前 ・ 186
傳中共開3條件換「鄭習會」！國民黨喊捏造 他吐槽：看起來沒有否認
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。昨（7）日《自由時報》報導，「鄭習會」可能在年底登場，並透露北京當局更已開出3個條件，其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案，不過遭國民黨駁斥稱「報導不實、純屬捏造」，然而政治工作者周軒看完國民黨聲明後卻吐槽「看起來沒有否認啊」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 16
日本戰機遭中國雷達照射！高市早苗強勢回應
[NOWnews今日新聞]中日關係近來高度緊張，日本防衛省今（7日）凌晨臨時召開記者會，抗議中國戰機兩度用雷達照射日本航空自衛隊正在執行任務的F-15戰機。日本首相高市早苗對此表示「深感遺憾」，已經向...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 52
鏡觀／賴總統的「準備」
賴清德有一個獨特的能力，他會讓好好的一件事變調，特別是當他認真想團結國家的時候就會出包。上次是他中途喊停的團結十講，這次則是他上週三在總統府大陣仗的「守護民主台灣國安行動方案」記者會。鏡報 ・ 1 天前 ・ 43
憂擦槍走火！共機雷達鎖定日戰機 陳冠廷喊話：別再把東亞情勢推向危局
針對中國近期一連串行動正在加深東亞緊張局勢，民進黨立委陳冠廷今（7日）表示，中國從突然限制中國團客赴日旅遊，到以檢驗為由大幅限制日本水產品進口，如今又發生解放軍殲-15戰機在公海上兩度以火控雷達鎖定日本自衛隊F-15戰鬥機的事件。行政施壓、經濟脅迫和軍事挑釁同時出現，已不再是零星個案。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 19
1.25兆國防預算遭封殺 蔡正元預言「最終仍會通過」：國民黨延審是為這事討一口氣
國民黨主席鄭麗文上任以來，種種舉動被認為統獨立場與前幾任主席相比較往統一方向靠攏，《美麗島電子報》1日發布最新民調，結果顯示近5成受訪者認為鄭麗文傾向兩岸統一，引起廣泛討論。對此，前立委蔡正元在風傳媒節目《下班瀚你聊》中直言，台灣現在沒有能力決定統一或獨立，政治人物應考量任何政策對人民生命財產和生活安全的保障。 蔡正元說明，加泰隆尼亞獨立公投90%通過，但......風傳媒 ・ 8 小時前 ・ 1
王義川曝綠桃園市長「明年初壓軸出爐」 何志偉：我一步一腳印
政治中心／林彥君 鍾能銘 賴國彬 桃園報導民進黨2026桃園市長選戰，綠營誰來出戰，備受矚目，包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉，都是熱門人選，外傳黨內選對會將台北、桃園列在壓軸提名，王義川更透露，會在明年1、2月左右才會定案，何志偉則表示，他不清楚提名時程，但自己會一步一腳印做好工作。民視 ・ 19 小時前 ・ 1
柯文哲喊藍白合別重蹈3％、6％爭議 鄭麗文強調最大誠意與善意
今日是國民黨建黨131周年，苗栗縣黨部舉行黨慶暨主任委員佈達典禮，國民黨主席鄭麗文親自到場，宣布議長李文斌接任縣黨部主任委員並完成派令交付。鄭麗文表示，國民黨重視務實治理、照顧民生，每天拚建設、不搞鬥爭、不撕裂社會，希望為苗栗及全台帶來安定、安心、安全，並呼籲基層團隊以最強陣容迎接2026選舉。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
柯文哲指藍白合「別再讓3%」 鄭麗文：一定會公平
苗栗縣長鍾東錦，在今年九月重返藍營，今天（6），國民黨主席鄭麗文就往黨部，參加新任主委的布達典禮，雖然沒有談到提名問題，卻頻頻為鍾東錦打氣。而對於前民眾黨主席柯文哲提醒，藍白合不能再有「讓3%的設計」，還說國民黨「很多把戲」，鄭麗文則回應，這次一定會有公平、公開、公正的遊戲規則，「謝謝柯主席的關心」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
不改國號！ 賴清德總統：民進黨留「中華民國」有助團結
賴清德總統出席一場白色恐怖紀念活動，致詞時提到，僅管(雷震)曾建議更改國號，但「中華民國」寫在憲法中，民進黨為了國家團結與尊重國家認同，執政後沒有更改國號。賴總統也提到，面對中國威脅，「不分政黨，要有同樣的國家認同，才有辦法團結」。 #不改國號#賴清德總統#白色恐怖紀念活動東森新聞影音 ・ 16 小時前 ・ 2
談綠桃園市長人選進度 王義川：1、2月定案
[NOWnews今日新聞]2026年九合一選舉，民進黨桃園市長人選備受矚目，包含總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰都被點名。對此，王義川今（6）日上午替議員參選人張銘祐站台受訪時透露，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
民進黨沒改國號！賴清德曝「留中華民國助團結」 鄭麗文：應廢台獨黨綱
總統賴清德昨日出席紀念雷震等人活動時表示，自由中國雜誌創辦人雷震當年希望能改國號為「中華台灣民主國」，民進黨沒這樣做，是認為留著中華民國這名字有助團結台灣社會。對此，國民黨主席鄭麗文今（7日）表示，不要拿「中華民國」四個字玩廉價政治遊戲，呼籲賴清德廢除台獨黨綱，團結在中華民國憲法之下，支持中華民國憲法核心價值。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 3
賴總統提出維持現狀的「團結宣言」
賴清德總統昨天（6日）出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇，其致詞核心其實是三件事：一是把雷震、殷海光、傅正三位前輩的民主精神，與民進黨1999年《台灣前途決議文》、2004年《族群多元國家一體決議文》相映，說明一脈相承；二是詮釋當年雷震籌組「中華台灣黨」、國名改「中華台灣民主國」的主張，自由時報 ・ 1 天前 ・ 18
中國戰機兩度對日本F-15雷達照射 日急抗議
[NOWnews今日新聞]中國與日本近來關係緊張，在時機敏感之際，中國航空母艦「遼寧號」自5日起在沖繩近海航行，日本防衛省表示，從「遼寧號」起飛的殲-15戰機，6日下午兩度以雷達照射正在執行任務的日本...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 9
反共凝聚人民！賴清德籲不分政黨團結對外
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（6）日表示，國家主權不容讓步，要捍衛國家主權也唯有靠實力才能成功，因此希望國內一致對外，希望在面對中國未來威脅的時候，用民主來團結國家，用反共來凝聚人民力量，並...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5
川普版「國安戰略」8度提台灣！顧立雄：印太和平穩定是美國最核心利益
美國川普政府公布新版「國家安全戰略」報告，提及台灣多達8次，並強調嚇阻台海衝突是優先事項。對此，國防部長顧立雄今（6）日表示，可以很清楚知道，印太區域和平穩定還是美國最大的核心利益，美國急於推動，印太周邊國家偕同產生有效的集體嚇阻，而台灣也要強化自我防衛能力跟決心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
藍酸蘇貞昌南下站台邱議瑩「釀黨內分裂」 蘇巧慧：個人有個人交情
藍綠白積極布局2026地方選戰，前行政院長蘇貞昌日前赴高雄為有意參選明年高雄市長的民進黨立委邱議瑩站台，被國民黨譏恐導致黨內分裂。對此，蘇貞昌女兒、獲黨內徵召參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧今天（7日）回應，民進黨會在初選推出最好人選，之後也會一起合作，「個人有個人的交情」，但初選之後大家都是1個隊伍。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 2