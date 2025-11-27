蔡正元示警藍營「地方輸了、中央必輸」 點名3縣市2026困難重重
政治中心／倪譽瑋報導
藍營2026選戰不易？日前前立委蔡正元提出，2026國民黨會遭遇到很大的挑戰，這次地方選舉攸關2028總統大選，他認為國民黨有一特性「地方選舉輸了，中央一定輸」得小心，直言黨中央「最起碼不要給地方候選人添麻煩」；而藍營候選人中，部分戰將和對手一比就贏，但有些可能一開始就會困難重重，特別點名宜蘭縣、新竹縣、嘉義市。
針對2026布局，宜蘭縣部分，因為林姿妙涉貪，勢必影響藍營選情，而民進黨日前決定將派出林國漳，力拚藍天變綠地；另外，新竹縣部分，近期艾普羅民調顯示，現任民進黨籍竹北市長鄭朝方，在新竹縣長選舉上領先藍營戰將。
對此，蔡正元在政論節目上表示，對於2026年的選舉，國民黨不要認為是理所當然，也許有些選將和對手一比就贏，但有些可能一開始就會遭遇挑戰，他點名宜蘭縣、新竹縣、嘉義市「都是困難重重」。
蔡正元提出，國民黨要打這一盤棋（2026選戰），第一是黨中央做任何動作「最起碼不要給這些候選人添麻煩」，第二是如何幫這些候選人「湊齊好糧草」，第三是能夠推出很有用的公式，先前大罷免時期的作法可能「無法拷貝」。
蔡正元直言，2026國民黨會遭遇到很大很大的挑戰，選戰如果不太順利「你也不用期待2028會很順利，這是很現實的」民進黨如果地方選舉輸了，不代表中央會輸，但國民黨地方選舉輸了，中央一定輸「這一點特性，可能大家要注意。」
