蔡正元示警鄭麗文「我是中國人」成票房毒藥！侯友宜首位不跟進 黃暐瀚：蔣萬安、張善政、盧秀燕都會被問

侯友宜不跟進鄭麗文「我是中國人」說法，成國民黨首位表態縣市長。政治評論員黃暐瀚分析蔣萬安、張善政、盧秀燕等人將陸續被問。蔡正元警告「我是中國人」恐成票房毒藥，縣市長將保持距離。游盈隆點名五面紅旗，認為違背主流民意。國防預算上，鄭麗文主張合理預算，與朱立倫支持3.5%GDP立場不同，賴清德則推2030年達5%。藍綠兩黨國防兩岸議題南轅北轍，誰是主流民意2028選舉見真章。

黃暐瀚分析，從這個禮拜六開始，鄭麗文主席就任，她領導的國民黨跟賴清德主席領導的民進黨，兩個政黨將會在國防兩岸還有統獨議題上面，會有很清楚的區隔。

侯友宜成首位不跟進「我是中國人」說法的縣市長

準國民黨主席鄭麗文日前喊出，要讓台灣人自豪地說「我是中國人」，引起議論。新北市長侯友宜在議會詢答過程被問到是否認同鄭麗文的說法，侯友宜確實就沒有講出我認同又或者是我是中國人五個字，侯友宜說我是中華民國的人，我是堂堂正正的中華民國人，我是中華民國人。黃暐瀚指出，侯友宜第一個沒跟進。

針對鄭麗文主席「我是中國人」的說法，黃暐瀚指出，接下來還有蔣萬安、張善政、盧秀燕，未來一年半年都會被問你會說我是中國人嗎？你同意鄭麗文主席嗎？因為鄭麗文變成國民黨主席，這些縣市長都是黨員，所以都會被問。

鄭麗文的「中國人」論述被示警「票房毒藥」？

前立委蔡正元說，鄭麗文講「我是中國人」會讓2026變成票房毒藥，縣市長都會跟黨主席保持距離。

黃暐瀚表示，蔡正元講的話，鄭麗文的支持者要不要參考。民調上面的主流民意不講「我是中國人」，而且過去的黨主席也好或總統也好，以前馬英九當總統也沒有直接這樣講，馬英九還講說我們是台灣加油讚，我是台灣人吃台灣米。

黃暐瀚認為，這就叫做市場區隔，現在鄭主席就是往「我是中國人」這個方向走。但是蔡正元是警示，這樣對國民黨的選舉好嗎。黃暐瀚表示，2026國民黨不太會有什麼問題，有問題也不會是大問題，兩岸的議題應該是在總統選舉的時候發酵最明顯，地方首長就是經濟議題、空汙或是能源或是民生議題。

游盈隆：鄭麗文的「五面紅旗」對國民黨選舉不利 與主流民意相悖

根據游盈隆的說法，「鄭麗文這次出來背上插了5面紅旗」，第一是「中國認同」大旗，第二是「九二共識」，第三是「反台獨」，第四是「求統一」，第五則是「刪減國防預算」。

黃暐瀚轉述，游盈隆覺得這些都不是台灣的各項民調過去30年來的主流民意，跟主流民意違背，跟主流民意對撞。

黃暐瀚說，但有沒有可能鄭麗文天生神力，最後證明游盈隆講的是錯的，等到2028的時候台灣有六成人都說我是中國人而且引以為榮，他覺得機率確實不高，但也有可能鄭麗文有能力逆轉。

游盈隆的說法第四個是「求統一」，黃暐瀚說，鄭麗文有沒有「求統一」不明確，但至少她沒有反統一。相對的，賴清德則是說堅決反對推進統一，表示我們就是中華民國台灣，不是中華人民共和國一部分，所以要厚植國防投資國防才能換得不被併吞，才能換得和平。

朱立倫主席支持國防預算增加 鄭麗文主席合理的國防預算是多少？

關於國防預算，黃暐瀚指出，鄭麗文主席的說法都是說「台灣不是提款機」，應該有合理的國防預算，但鄭麗文並沒有講很明確多少。賴清德總統有講就是2030年5%，明年編到3.2%，就這麼講9400多億。鄭主席沒說，他並沒有講他說反對未來增加到5%，只是說要合理的國防預算，他不是提款機，不能無限制往上升。

黃暐瀚提到，今年7月2號的時候，國民黨主席朱立倫明確的告訴大家就是支持國防預算到GDP的3.5%，裡面所講的不管是超越3%還是3.5%，都支持，這就是國民黨明確的立場。這是今年7月，現在才10月，三個月前的事而已。

黃暐瀚指出，但是主席換人了，新的鄭主席怎麼樣不知道，或許她也可以接受到3.5%，但是就是不要5%，那後續再看攻防。黃暐瀚表示，兩個主席在態度上看起來也有可能不一樣，但因為賴主席已經講得很清楚了，5%一年一兆3000億。

黃暐瀚強調，藍綠兩黨黨主席，自此樹裡面有兩條路，你走你的我走我的，大家分道揚鑣，國防兩岸相關的議題完全是南轅北轍，做法看法都不同。中華民國的有投票權的公民支不支持，未來見真章。