蔡正元稱「中國人不來奈良鹿快餓死」！他神回1句網狂讚

國際中心／張予柔報導



日本首相高市早苗近來挺台抗中立場掀起台日關係新話題，強調「台灣有事即日本有事」，甚至可能構成日本行使集體自衛權的條件，言論一出立刻引發中國強烈反彈，陸續祭出多項對日制裁措施。對此，前國民黨立委蔡正元近日在節目上稱「因為陸客不來，導致奈良鹿快餓死了」的說法引發熱議，不但遭網友嘲諷「鹿的主食是陸客嗎」，甚至連主播許貴雅都忍不住開酸，討論瞬間在網路上炸開。









蔡正元嗆「中國人不來奈良鹿快餓死」！網神回：牠們主食是「陸客」嗎？

蔡正元在節目上表示，中國遊客的消費力「全球難以取代」，還說鹿會餓死。（示意圖，非當事人／翻攝自Unsplash）

事情起於某政論節目的評論內容，節目談到高市早苗的故鄉奈良，指出當地觀光產業佔相當大比例，如今中國遊客大幅減少，恐怕會衝擊到各個旅遊景點，甚至連奈良公園的招牌奈良鹿都會受到影響，並說會讓「奈良鹿沒仙貝吃」。國民黨前立委蔡正元表示，強調中國遊客的消費力「全球難以取代」，認為若大量流失，當地經濟恐難撐住，甚至說出「奈良的鹿會被餓死」。





主播許貴雅也發文詢問，有沒有人可以分享實際狀況。（圖／翻攝自許貴雅臉書）

主播許貴雅也發文詢問，有沒有人可以分享實際狀況。（圖／翻攝自許貴雅臉書）

這段內容稍後被主播許貴雅截圖轉貼，她以調侃語氣寫道「祭止兀（蔡正元）：陸客不去日本，奈良的鹿要被餓死了！！！」並向網友詢問，是否有人可分享實際狀況。貼文曝光後，網友紛紛留言「鹿仙貝只是遊客買來餵的點心，真正主食是草」、「武漢肺炎期間鹿都活的好好的，少了一些支那人餵食就會餓死？」、「中國遊客根本不是餵鹿餅，是欺負那些鹿」，還有人神回復「為什麼會餓死，鹿的主食是陸客嗎？」。





