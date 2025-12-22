蔡正元稱｢台美關稅15%不疊加、貿易協定未過課32%｣? 行政院打臉

前國民黨立委蔡正元。 圖 :擷自蔡正元臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 台美關稅談判進入最後階段，國民黨前立委蔡正元21日爆料，台美要簽訂「對等貿易協議」的內容，美國對台關稅擬調整為「不疊加的15％」，但前提是台灣必須配合一系列投資、勞動與採購條件，且協議須送交立法院審議；若立院未能通過，美方將恢復對台課徵32％關稅。對此，行政院澄清，蔡正元臉書所稱之資訊多為拼湊羅織，不是事實」。

蔡正元指稱，美國國務院副科長特納（Julie Turner）日前秘密來台宣詔，台美要簽訂「對等貿易協議」，美國對台關稅改為不疊加的15%；此外，營業額達新台幣500億元的製造業，必須「優先」投資美國到一定額度，否則台經濟部要禁止其對外投資。還有，美國要查驗台灣企業雇用外籍勞工，「強迫勞動」的相關問題必須隨時釐清。

蔡正元宣稱，美國要求台方將「對等貿易協定」送交台立法院通過，取得賴政府對企業的強制權力的法律依據，如果立法院未能通過，美國將對台灣課徵32%關稅。同時他還註明稱，特納已經接見過的民進黨官員，有政委楊珍妮、經濟部長龔明鑫、勞動部長洪申翰、經濟部貿易署署長劉威廉，以及經濟部、勞動部、農業部、衛福部的官員。

行政院發言人李慧芝回應，蔡正元臉書所稱之資訊多為拼湊羅織，不是事實。事實上，該貼文所稱美國政府官員來台並未拜會楊珍妮及龔明鑫，停留我國期間僅有就所屬事務與勞洪申翰、劉威廉交換意見，與台美關稅談判相關事宜毫無關係，李慧芝說：「蔡前立委發文內容，全係不負責任的拼湊羅織，提醒外界勿受其不實訊息誤導」。

