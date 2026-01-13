蔡正元突自爆三中案起因！受馬英九拜託「幫籌錢內幕」全說了

政治中心／巫旻璇報導

國民黨前立委蔡正元因「三中案」遭判刑確定，預計近日將入監。他昨晚在臉書以「無怨無悔」為題發文，向外界道別，並詳細回顧自己涉入三中案的來龍去脈，強調整起事件源自國民黨當年面臨財務危機，自己只是「在最危急的時刻出手相助」，沒想到情勢卻演變至今日局面。













蔡正元將入獄突自爆「三中案起因」！受馬英九拜託「幫籌錢內幕」全說了

國民黨前立委蔡正元因「三中案」遭判刑確定，預計近日將入監。（圖／民視資料照）





蔡正元在文中提到，2005年馬英九接任國民黨主席後，大規模裁撤黨工，需籌措8億元資遣費。然而，當時綠營執政下，黨產相關貸款遭銀行全面收回，使國民黨與黨營事業的資金幾乎被抽空，無力負擔龐大支出。他表示，當時國民黨對外宣稱要「退出媒體」，因而啟動出售中視、中廣及中影，但因中視、中廣缺乏實質資產，市場難以找到願意承接的買家，只能與擁有大量不動產的中影一起打包出售。據他回憶，原本已有企業家有意接手，但據稱受到政治壓力而退出，導致交易面臨危機。

廣告 廣告

蔡正元將入獄突自爆「三中案起因」！受馬英九拜託「幫籌錢內幕」全說了

蔡正元在文中提到，2005年馬英九接任國民黨主席後，大規模裁撤黨工，需籌措8億元資遣費。（圖／民視資料照）





蔡正元說，在此情況下，馬英九向他求助，央行前總裁彭淮南也據稱擔心國民黨財務風暴外溢影響金融市場。他因此在2006年7月前匆忙籌措12億元出面購買中影，協助國民黨度過難關。他指出，三中案當時曾經歷多次偵查，皆以不起訴結案，但民進黨重新執政後，2017 年案件再度啟動偵辦，並以「侵占中影」為由對他聲押四個月。後續則改以「侵占自己公司」提出起訴，蔡正元強調，整個過程始終查無他侵占中影的證據。偵辦期間檢調頻頻追問前總統馬英九是否「賤賣黨產」，他認為這是在政治操作，試圖擴大案件指向馬英九。面對即將入獄，蔡正元稱事前已有心理準備，並批評司法在政治陰影下「天秤會傾斜」。他還以近期民進黨籍前桃園市長鄭文燦案件做比較，質疑辦案標準不一。蔡正元在文末強調，雖將面對後續法律程序，但對自己過去的決定依舊「無怨無悔」，並稱「人民的眼睛是雪亮的」。





蔡正元將入獄突自爆「三中案起因」！受馬英九拜託「幫籌錢內幕」全說了

蔡正元臉書全文。（圖／翻攝自蔡正元臉書）













蔡正元發表的整篇貼文，主軸多集中於描繪自己遭民進黨「政治追殺、司法迫害」，試圖將即將入獄的結果歸因於政治因素，但文中卻未正面回應本案的核心關鍵與法院認定事實。合議庭指出，蔡正元當年以國民黨立委身分居中協調中影股權交易，卻同時利用其擔任阿波羅公司實際負責人的職務便利，將交易利益導向自身，並造成公司資產流失，已嚴重損害阿波羅公司權益，也使三方協議中的其他當事人無法取得應有利益，因此裁定維持3年6月徒刑。









《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：蔡正元將入獄突自爆「三中案起因」！受馬英九拜託「幫籌錢內幕」全說了

更多民視新聞報導

黃國昌剛赴美救關稅！美媒爆「台美關稅15%」網笑了

《反滲透法》定罪率不高？梁文傑揭真相：中共想方設法隱蔽證據

劍指中國！日本擬增設硫磺島軍事設施 加強太平洋防衛能力

