即時中心／高睿鴻報導

民進黨先前與公民同行，協助推動「全國大罷免」運動，可惜成效不佳，1席都未罷掉；近日也有民調指，總統賴清德的滿意度略低於不滿意，顯示人民仍希望執政團隊能繼續進步。不過，雖然綠營看似處於劣勢，但擁有豐富選舉經驗的前總統陳水扁，近日卻大膽預測，直指國民黨主席鄭麗文鮮明的「紅統」標籤，將嚴重破壞藍營2026年的地方大選選情；甚至，連前藍委蔡正元，都在節目上表達擔憂、並認同陳的部分看法。

廣告 廣告

陳水扁近日表示，雖然執政黨時常在地方大選居於劣勢，但綜觀賴清德執政生涯，多次打破政治魔咒，因此他的「第六感」認為，賴有機會再次製造奇蹟、扭轉逆境；他本身當過行政院長、副總統、現在又是民選總統，已經是我國政壇史上的紀錄。此外，陳水扁還說，鄭麗文的「紅統」標籤，也恐將成為藍營2026年選舉的致命傷；因此，他看好賴有望翻轉藍綠版圖，甚至強調「我的第六感很準」。

身為藍營人士，蔡正元同樣提到，「親中」的立場在眼下的台灣，會面臨來自各方的壓力。例如他提到，當賴清德提出追加軍費，美國在台協會（AIT）馬上公開表達歡迎，這也讓審核預算的藍委感到壓力；蔡正元說，至少沒人會像鄭麗文那樣，甘冒「被視為反美」的風險，也要強烈反對軍購提案，「說實在的，太傻了」。

快新聞／蔡正元竟認同陳水扁看法？親口認了：「她」恐重傷藍營2026選情

國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞資料照）

他甚至進一步指出，只有鄭麗文出面反對軍購預算，就可能牽連整個國民黨，被美方視為不友好勢力、並且懷疑其執政正當性。在來自美國的巨大壓力之下，蔡正元坦言說，「單純親中在台灣活不下去」，因此實務上，台灣政治人物必須更家務實、盡可能「親中又親美」，但即使國民黨抱持這種想法，仍會在選舉面臨巨大挑戰。

所以，蔡正元並不反對陳水扁看衰國民黨，他甚至贊同地表示，「國民黨選情確實不太樂觀」。

原文出處：快新聞／蔡正元竟認同陳水扁看法？親口認了：「她」恐重傷藍營2026選情