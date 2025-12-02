蔡正元罕見挺陳水扁 砲轟「她」是藍營2026選情大破口：真的有夠傻

政治中心／李紹宏報導

前總統陳水扁拋出震撼預測，認為國民黨主席鄭麗文的「紅統」標籤，將成為2026年地方大選的致命傷，使民進黨有機會翻轉藍營版圖。對此，前國民黨立委蔡正元在節目中認同陳水扁的分析，並指出台灣的政黨若想「和平統一」，必須建立「親中」基礎。然而在美國壓力下，「單純親中在台灣活不下去」，因此台灣政治人物必須找到一條務實的「親中又親美」路線才能上台執政，間接證實國民黨當前選情的確面臨嚴峻挑戰。

陳水扁近日預言， 2026大選「藍綠將翻轉」。（圖／翻攝自陳水扁IG）

蔡正元認為，民進黨的路線已經明確走向「反中、親美」，而國民黨是否會成為同時貼近中國與美國的「雙親」路線，仍要等真正執政後才會見分曉。他批評，鄭麗文大肆宣揚AIT（美國在臺協會）拜訪一事，甚至解讀為美方挺國民黨，形容這種反應「不太正常」。相較之下，台中市長盧秀燕僅低調表示支持國防政策，明顯是不願在敏感的美中議題上與美方或民進黨糾纏。

他指出，AIT此次拜訪國民黨的主要目的，是對鄭麗文施加壓力，希望她不要大聲批評賴清德提出的1.25 兆國防預算，否則容易被貼上「反美」標籤。

蔡正元甚至形容，AIT的態度是「先給禮遇再出手施壓」，但鄭麗文卻反而感到受到鼓舞，讓他直言「實在太天真」。他認為，在美國眼中，只要鄭麗文出面反對軍購預算，就會牽連整個國民黨，被視為不友好，美方勢必懷疑其執政能力。

蔡正元分析，國民黨主席鄭麗文的「紅統」標籤，恐會拖累國民黨2026大選選情。（圖／資料照）

蔡正元進一步說明，賴清德提出追加軍費後，AIT立即公開表示支持，意思很清楚，也就是「具體細節可以討論，但總預算方向不容挑戰」。他強調，立法院最後一定會通過，因為立委們都十分清楚，選票與政治前途比黨內意識形態更重要，沒有人會像鄭麗文那樣「冒著被視為反美的風險」強烈反對，也說實在太傻。

因此，蔡正元表示，只要黨中央不刻意刁難地方，依照國民黨目前狀況，他贊同陳水扁過去的看法：賴清德在2026 年地方選舉中，很有可能重新改寫藍綠版圖，而「國民黨的選情確實不太樂觀」。

