蔡正元誣指前美防部官員胡振東「第五縱隊」 他曝：台灣必須警惕這種人

政治中心／施郁韻報導

前立委蔡正元稱，前美國防部官員胡振東為軍火商掮客、第五縱隊。（圖／資料照）

前立委蔡正元近日稱，前美國防部官員胡振東為軍火商掮客、第五縱隊。胡振東寄發律師函並發聲明，要求蔡正元應7天內刪除或下架含有前述不實內容並道歉，否則提告。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，蔡正元好意思說別人是第五縱隊，「對於這種顛倒黑白、指鹿為馬，台灣社會必須更加警惕！」

矢板明夫20日在臉書發文表示，近日胡振東遇到的事，讓人對台灣的公共言論環境感到相當不安。「胡振東曾在美軍服役，長期關注軍事與安全議題，近年常上媒體發表意見，立場一向清楚：反共、支持台灣捍衛自己的主權。這樣的一個人，卻被蔡正元在節目中公開指為第五縱隊，並對其身分、學經歷與職業操守做出多項未經查證的指控。」

矢板明夫說，胡振東委任律師寄出律師函，要求對方為言論負責，這是再正常不過的自我保護。「因為第五縱隊並不是情緒性的罵人用語，而是極其嚴重的政治指控，指的是暗中替敵對勢力行事、從內部破壞國家安全的人。在台灣的語境裡，所指的敵對勢力，無疑就是中共。若沒有明確證據，隨意扣上這樣的帽子，本身就是對公共討論的傷害。」

矢板明夫表示，這種做法在蔡正元身上早有前例。「過去他曾公開宣稱日本前防衛副大臣中山泰秀『託人傳話』、『提醒台灣政界動向』，說法迅速擴散，最後卻遭到當事人否認，外交系統也出面澄清，指出相關內容與事實不符。類似的手法，也曾用在我身上，蔡正元多次無端質疑我的身分，指稱我是『假日本人』，不是針對觀點辯論，而是直接進行人身攻擊。」

最後矢板明夫表示，不斷製造內部敵人、散播猜疑、把沒有定論的話說成既定事實，故意擾亂社會、消耗社會信任、激化對立，「竟然還說別人是第五縱隊？對於這種顛倒黑白、指鹿為馬，台灣社會必須更加警惕。」

