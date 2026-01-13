蔡正元遭判刑將入獄 透露「三中案」起因是馬英九籌不出資遣費

蔡正元涉三中案判刑3年6個月定讞將入獄，他稱當年籌資是為協助馬英九解決國民黨財務危機，案件曾不起訴卻在蔡英文上任後舊案新辦，並直言無怨無悔。（資料照／王侑聖攝）



國民黨前立委蔡正元涉入「三中案」，被控業務侵占罪，判刑3年6個月定讞，即將入獄。他近日在臉書發文回顧案件始末，表示當年出手籌資，目的是協助時任國民黨主席馬英九與黨中央度過財務難關，並指出該案在陳水扁執政期間歷經「一次偵結、兩次不起訴」，卻在蔡英文上任後「舊案新辦」。面對結果，蔡正元直言：「無怨無悔！」

蔡正元籌資買中影 全因國民黨須付8億資遣費





蔡正元於昨天（12日）在臉書發文表示，親友常質疑他2006年為何要籌資購買中央電影公司，認為中影並非具吸引力的投資標的；他則回應，當時只是「單純想幫國民黨渡過難關」。他回憶，馬英九2005年接任國民黨主席後，大舉裁撤黨工，需支付高達8億元資遣費，卻因陳水扁政府要求銀行抽回國民黨及黨營事業貸款，導致黨中央資金遭全面抽離，無力支付相關費用。

在資金告急情況下，國民黨對外宣稱退出媒體市場，推動「三中」出售案，將中視、中廣與中影綁在一起出售，雖然中影擁有大量不動產資產，頗具備變現能力，但在政治環境的壓力下，許多原本有意出資的企業主相繼退出。

蔡正元透露，當時馬英九請託他出面協助，他也接獲時任央行總裁彭淮南關切，憂心國民黨若爆發財務危機，恐衝擊金融市場，最終於2006年7月底前出面承接並完成12億元籌資，協助國民黨度過危機。

2017年舊案新辦卻起訴 質疑司法標準不一





蔡正元指出，交易完成後不久即遭質疑馬英九「賤賣黨產」給他，檢調單位在扁政府時期查辦後，均認定查無不法；然而蔡英文執政後，2017年卻以「侵佔中影」為由將他羈押4個月，查無具體證據後，又改以「侵佔自己公司」起訴，期間多次偵訊是否涉及馬英九，意圖入罪。

他質疑司法標準前後不一，並對比民進黨鄭文燦涉貪案，指該案物證、人證齊全、遭求刑12年，卻僅羈押47天且未配戴電子腳鐐，直言「在政治陰影之下，司法的天秤有時會傾斜」，但也強調，人民自有公評。（責任編輯：呂品逸）

