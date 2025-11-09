蔡正元都看不下去！ 轟鄭麗文追思共諜：國民黨可改名投降黨

鄭麗文感謝每一位「先賢先烈」曾付出生命。（鏡報李智為攝）

國民黨主席鄭麗文，不甩外界疑慮，堅持出席追思共諜活動，她表示是希望兩岸和解。不過她的舉動，就連深藍的前立委蔡正元都看不下去，接連發文痛批此舉顛倒國民黨歷史定位，國民黨從今以後改名爲「中國國民投降黨」可能更名符其實。

蔡正元透過臉書發文，大談白色恐怖與政治受難者。他稱，台灣所謂的白色恐怖，就是中共台灣工作會書記蔡孝亁，被捕時所供出來的1,800多名共產黨員，其中1,500多名已經供在北京神壇上，這些人的罪名有沒有嚴重到死刑，是一樁歷史公案；同樣情形在中國也好不到那裡去，當時的共產黨員常以各種讀書會的名義，從事各種組織活動以及顛覆政府的工作。

蔡正元說，國共內戰是是非非現在已成歷史論題，但共產黨書記蔡孝亁領導的組織，當然不限吳石等特工人員，更多是用於顛覆政府所發展的組織。他認為，2者工作有所不同，這些人是否可以定位爲「政治受難者」，需看從何觀點來看，「至少目前還沒看過對岸的領導人，去祭拜過什麼『國民黨的政治受難者』」

他諷刺說道，作爲國民黨主席要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，「中國國民黨從今以後改名爲『中國國民投降黨』可能更名符其實」。

蔡正元再酸鄭麗文 話中有話挨轟「青鳥元」

後續蔡正元又再次發文，看來仍話中有話。他表示，新上任的國民黨主席有無先去國父紀念館、大溪獻花，不知道有沒有，也許也不重要；但有先去向一群志在推翻中華民國政府的「英烈」獻花，倒是非常重要。

值得注意的是，留言處不少人卻認為「她就是不想走以前的老路子，化解兩岸的仇恨值，是值得做的遞橄欖枝！」「蔡博士格局太小了……」「變青鳥元了！」。

