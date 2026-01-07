蔡正元「三中案」唯一有罪將入獄 鄭麗文頒獎章：不畏強權，黨永遠支持

纏訟多年的三中案日前二審宣判，前立委蔡正元因業務侵占罪被判刑3年6個月確定，未來將入獄服刑，國民黨主席鄭麗文今（7）日在中常會親自頒發代表國民黨最高榮譽的實踐一等獎章給蔡。鄭麗文批評，蔡正元定讞入罪是台灣司法淪亡墮落最不堪的時刻，並肯定蔡正元堅守道德理念價值，不畏強權、不退縮、不畏懼，期望透過「實踐一等獎章」讓大家永遠知道並記得「蔡正元同志是帶著勳章入獄的」，國民黨也會永遠支持蔡正元。

蔡正元接受獎章後表示，非常感謝也非常榮幸，鄭麗文主席與黨中央頒發實踐一等獎章，「這是我一輩子的諾貝爾和平獎」。蔡強調，他人生最後的期待，就是在有生之年看到國民黨再執政一次；再次執政不是為了獲得高官俸祿，而是為了拯救台灣免於烏克蘭化的危機，若再讓民進黨執政，台灣將淪為烏克蘭，因此國民黨執政是挽救台灣人民、台灣命運，唯一的出路與方法。

讚蔡正元口才辯述能力一流 鄭麗文： 不會忘記他對黨的付出 ​

鄭麗文指出，蔡正元有一流的口才與論述能力，更身先士卒勇敢為正確的理念與國家利益衝鋒陷陣、絕不退縮，不管是國民黨執政或在野期間，都不計較個人得失，全力以赴，尤其每次重大選戰交鋒，歷任黨主席、總統或市長都會請蔡正元出手，因為他對於敵對政黨凌厲的攻防，是國民黨望塵莫及且要多加學習的。鄭強調，三中案是民進黨為替陳水扁執政時期的重大貪腐報仇，對前總統馬英九、國民黨緊咬不放，蔡正元是遭到池魚之殃。

廣告 廣告

鄭麗文也為蔡正元喊冤說，當蔡正元被檢調無理、不法地羈押期間，檢調詢問的重點都在於馬英九，而非蔡正元個人這樁根本「不是案子的案子」，因此「司馬昭之心，路人皆知」。而今三中案的判決證明，檢調翻箱倒櫃、想盡辦法要入罪於國民黨與馬英九，最後通通徒勞無功，不知道是不是為了洩憤？或是為了找一個替罪羔羊？才粗暴地將蔡正元定讞入罪，「這是台灣司法淪亡墮落最不堪的時刻」。

鄭麗文表示，站在國民黨的立場，不會忘記蔡正元對國家與國民黨長期的奉獻付出，也欽佩他堅守道德理念價值，不畏強權、不退縮、不畏懼，堅持到底的決心跟勇氣，蔡正元不但是國民黨、國家難得的人才，更是今天亂世當中難得一見的勇氣與良心。國民黨特地頒發最高榮譽「實踐一等獎章」，讓大家永遠知道並記得，「蔡正元同志是帶著勳章入獄的」。鄭強調，國民黨永遠支持蔡正元，也期待在蔡正元的鼓勵與支持下拿回政權，因為只有政黨輪替，才能夠讓司法回到正軌。



更多風傳媒報導

