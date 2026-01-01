蔡正元「三中案」唯一有罪要坐牢 邱毅：當馬英九的司法防火牆

蔡正元（右）三中案遭判3年6月，邱毅為好友抱不平。（翻攝自臉書）

前總統馬英九涉及三中案（中視、中影、中廣），二審判決維持一審見解，宣告無罪，該案纏訟7年，僅前立委蔡正元被依業務侵占判3年6月，也是全案唯一被判有罪被告。前立委邱毅今天（1日）在臉書為好友抱不平，指蔡正元「做了馬英九的司法防火牆」，批評馬英九過河拆橋，感嘆年紀大了坐牢特別辛苦，蔡也捨不得妻子和女兒。

邱毅透露昨天接到蔡正元致電告知即將入獄，語氣流露感傷，感嘆他原本可以輕鬆擺脫官司，指三中案牽涉國民黨賤賣黨產，案子的主角是馬英九，蔡正元當年負責中影相關事務，為此背負官司，「但他還很有義氣的，做了馬英九的司法防火牆」。

邱毅指出，蔡正元過去收押禁見期間，檢方輪番上陣威逼利誘，希望他轉為污點證人、供出馬英九以換取輕判，但他未配合檢方要求，最後馬英九一審、二審無罪，他卻被判3年6月。邱毅表示，馬英九獲判無罪高呼希望是被司法追殺的最後一人，「他過河拆橋的老毛病又犯了，忘了蔡正元還陷在司法追殺的坑𥚃，忘了蔡正元做了他的司法防火牆」。

邱毅讚美蔡正元不肯咬上馬英九，是重情重義的英雄好漢，又指控賴清德將黑手伸進案子的審判，讓還有三審的馬英九不敢造次，也對國民黨殺雞儆猴；進一步又質疑司法不公、監察院失能：「司法的無法無天，就這麼越來越猖狂。蔡正元做為犧牲者受害者，他當然不是第一個人，

但也絕對不是最後一個人。」





