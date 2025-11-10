蔡正元：國民黨贏不了選舉 兩岸就沒和平

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文出席祭拜共諜活動爭議持續，前立委蔡正元再發臉書強調，兩岸不和平的原因就是國民黨輸掉選舉，國民黨主席如果沒有贏過什麼選舉，最好聽聽國民黨選將們的意見，該如何打下一場選戰？，該如何設定下一場選戰的議題？而不是自以為是的創造兩岸和平的議題，讓國民黨選將們搖頭嘆息，讓賴清德笑到喘息。

蔡正元認為，兩岸不和平的原因，不是國民黨沒有推動兩岸和平，而是國民黨輸掉選舉，看看2015年的「馬習會」，可以說是推動兩岸和平的高光時刻，不但無法挽救國民黨2016年的慘敗，甚至還加重病情，結果國民黨輸掉選舉，兩岸更加不和平。

廣告 廣告

蔡正元指出，國民黨要贏得選舉的關鍵，不是國民黨如何推動兩岸和平，而是能像2007年的邱毅，把選戰議題設定在民進黨最不利的戰場上，而這個戰場未必是國民黨主席自以為是的兩岸和平議題，什麼戰場對民進黨最不利？

蔡正元表示，看看國民黨在戰場上的選將就知道，「我是中國人」、「我祭拜白色恐怖」等等之類的議題，如果是對民進黨最不利的戰場，從國民黨選將的反應就看得出來，不必做什麼民意調查。

蔡正元說，如果國民黨選將避之唯恐不及的議題，國民黨主席還要孤芳自賞，自認為在走對的路線，甚至自以為在下什麼大棋局，找一些有的沒有的人在國民黨內，搞什麼「建制派」、「地方派」之類的鬥爭，而不了解前線上國民黨選將的問題，國民黨就很難贏得選舉，國民黨贏不了選舉，兩岸就沒有和平的機會。

蔡正元最後強調，國民黨主席如果沒有贏過什麼選舉，最好聽聽國民黨選將們的意見，該如何打下一場選戰？該如何設定下一場選戰的議題？而不是自以為是的創造兩岸和平的議題，讓國民黨選將們搖頭嘆息，讓民進黨和賴清德脫離最不利的戰場，還笑到喘息。

【看原文連結】