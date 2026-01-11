蔡正元、柯文哲合照曬電子腳鐐 律師傻眼：犯罪還引以為傲？

即時中心／張英傑報導



國民黨前立委蔡正元因為三中案被依業務侵占罪判刑3年6月確定，他在昨（10）日晚間曬出他跟前民眾黨主席柯文哲錄影時的合照，並稱「當電子腳鐐遇到電子腳鐐」。對此，律師林智群感到傻眼，犯罪戴電子腳鐐還引以為傲？「這年頭已經笑貧不笑娼了嗎？」

蔡正元在自己的臉書提到，柯文哲邀請他參加「土城十講」錄影，兩個人都同樣戴著「電子腳鐐」談《台灣島史記》；蔡正元還提到，自己花了10年寫這套書，「但花了一個月在台北看守所，校對完這套書。」

不過律師林智群對此感到不以為然，今在臉書貼出蔡正元貼文的擷圖並直言，「這年頭已經笑貧不笑娼了嗎？那個北一女區老師看到這個會說什麼廉恥嗎？犯罪戴電子腳鐐還引以為傲？」

文章引來大批網友嘲諷，認為「應該設計個電子脚鐐互相靠近時會發出電擊的功能」、「他們要繼續得到支持者支持，就必須把自己的犯罪行為扭曲成慷慨赴義，所以柯文哲才會一直用曼德拉來包裝自己！才會要支持者高喊清清白白！」、「他們的支持者要的只是信仰，跟什麼法律道德無關」。

