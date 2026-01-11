蔡正元、柯文哲合體還秀「電子腳鐐合照」 律師嘆：笑貧不笑娼了？犯罪還引以為傲？

蔡正元、柯文哲合體還秀「電子腳鐐合照」。(翻攝自蔡正元臉書)

前立委蔡正元因三中案遭判刑3年半，確定將入獄服刑，他昨（10）日還貼出與前民眾黨主席柯文哲合照，並稱，「當電子腳鐐遇到電子腳鐐」。對此，律師林智群狠酸，「犯罪戴電子腳鐐還引以為傲」？

蔡正元昨天透過臉書貼出與柯文哲的「電子腳鐐合照並說」，2個人都帶著電子腳鐐談《台灣島史記》，柯文哲說花了一個月，在台北看守所讀完這套書，上中下3冊全讀完，自己則說花了10年寫這套書，但花了1個月在台北看守所，校對完這套書。

對此，林智群酸，「這年頭已經笑貧不笑娼了嗎？那個北一女區老師看到這個會說什麼廉恥嗎？犯罪戴電子腳鐐還引以為傲」？

網友則紛紛留言怒嗆，「應該設計個電子脚鐐互相靠近時會發出電擊什麼的功能」「話都這些爛人在説」「道德淪喪，可悲」「戴電子腳鐐都可以這麼囂張的在電視上誇誇其談，到底為什麼我們在民生要被這樣的人決定」。

