蔡正元、柯文哲秀電子腳鐐 前幕僚大酸：藍白最佳形象照
記者李鴻典／台北報導
國民黨前立委蔡正元因三中案被判刑3年6月確定，未來將得入獄；蔡正元昨（10）天深夜在臉書貼出他跟前民眾黨主席柯文哲合照，並說「當電子腳鐐遇到電子腳鐐」，對此，政治評論員吳靜怡直呼，藍白最佳挺貪污形象照？原來不是焦土政策，是交接去土城？
吳靜怡說，這張堪稱世紀「藍白最佳形象照」，民眾黨創黨主席柯文哲與獲得國民黨榮譽獎章的蔡正元，兩位大老翹腳露出電子腳鐐、談笑、自若的姿態，輕鬆把司法處分轉為政治表演道具、把犯罪包裝成政治認同、把司法制度與威信表演成嘲諷。
吳靜怡說，原來，藍白合不是團結、不是改革，而是一種對司法風險的集體輕佻化，正常人能接受市長圖利財團的貪污行為嗎？正常人能接受公司經營者侵占公司資產嗎？藍白居然可以把喪事當喜事來辦！
原來政治人物犯罪，不斷對司法制度進行嘲諷、輕蔑、否定，把司法案件政治化，就可以把所有個人刑責包裝成「政治迫害」，怪不得，藍白兩兄弟，走著走，民主皆可拋。吳靜怡嘲諷，戴著電子腳鐐的藍白木可止兀兄弟，最屌！翹著二郎腿！真有藍白的！
▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)
