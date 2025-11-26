蔡武宏促嚴加監測土方運輸 俾降低影響及避免二次污染

市議員蔡武宏憂心土方運輸，將造成交通、環境、污染等衝擊，要求市府守護在地居民權益，嚴加監測，降低影響及避免二次污染。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員蔡武宏廿六日總質詢憂心來自北高雄及原縣區等地土方運輸，將造成交通、環境、污染等衝擊，要求市府守護在地居民權益，嚴加監測，降低影響及避免二次污染。

蔡議員指出，因應短期土石去化需求，市府擇定於南星計畫預定地規劃暫置區，高雄市一年產出約四百四十萬方土石，公共工程佔四分之一，平均每月有九點一六萬方土石、平均一天有二百七十七台砂石車，從北高雄、市區及原縣區運往小港，對在地居民相當不友善。

廣告 廣告

他要求市府應考量空品、交通等因素向市民說明，並加強監測，避免二次污染，傷害大林蒲居民。

蔡議員表示，明年一月將啟動大林蒲遷村，搬遷補貼分為六個月內拆遷及先建後拆兩部分，依搬遷時間可領取補貼金額也不同，居民關切簽訂協議價購後，可領取補貼的時間及方式。另過去以一一二年全新重建價格補償基準計算，但如今物調水準皆不同，仍有調整空間？市府要說清楚、講明白。

高雄正式邁入超高齡社會，蔡議員說，目前全市共五百七十二個社區關懷據點，前鎮區六十五歲以上人口佔廿二點六五%，但全區僅廿九個社區關懷據點，他認為，據點不足主要原因除了場地問題及志工不足外，經費補助過少亦是關鍵，盼市府極力向中央爭取補助、增設據點，鼓勵長輩走出戶外。