蔡母提告要求更正蔡學良自殺說 與當年連長調解失敗

（中央社記者盧太城台東縣3日電）空軍中士蔡學良民國97年在靶場訓練時，中槍身亡，檢方偵辦以自殺簽結。蔡母向當年蔡學良的連長提出回復名譽的民事訴訟，要求更正蔡學良「自殺說」，今天雙方調解失敗，將進入訴訟程序。

民國97年5月9日，空軍防空砲兵指揮部第954旅第625 營前往台東太平營區實施T65K2步槍歸零射擊，蔡學良遭子彈射擊頭部死亡。軍方當時表示，是意外遭流彈射擊，但後續軍事檢察官偵辦和台東地檢署重啟調查均以飲彈自殺結案。

蔡母尤瑞敏日前對當時蔡學良的高姓連長提起民事訴訟，她主張國防部曾委託台灣大學法醫研究所進行科學鑑定，相關鑑定結果已排除蔡學良槍傷係以T65K2步槍自戕所致，軍方早年「自殺」認定已不符科學事證。請求法院命高姓連長「更正不實的自殺說」，回復蔡學良名譽。

台東地方法院今邀請雙方調解，結果調解失敗，將進入正式訴訟。高姓連長不接受採訪，直接離開現場。

尤瑞敏接受中央社記者訪問時表示，高姓連長在調解過程中均表示他「不知道」、「沒看到」。對於回復名譽的訴求，高姓連長回應「那是檢察官的事，不是我的事」。（編輯：李淑華）1150203