蔡淑臻「用4個字」要求自己進步 最常提醒自己：已經很好了

迎接農曆新年，伊林娛樂旗下演藝與時尚代表齊聚棚內拍攝新年賀卡，包括蔡淑臻、金雲、劉樸，以及模特兒呂亞璇、吳文中、王靖惟一同入鏡，以嶄新姿態迎接馬年到來。去年蔡淑臻憑電影《左撇子女孩》獲得金馬獎女配角提名肯定，同時投入戲劇《村裡來了個暴走女外科2》的拍攝。回顧這一年，她形容自己的表現不算耀眼，但對每一個工作都問心無愧。她坦言，自己過去對成果起伏特別在意，即使嘴上說「盡力就好」，當結果與期待出現落差，內心仍難免失落，「但今年好像有明顯的進步，有在調適自己。」

蔡淑臻。（圖／伊林）

拍攝賀卡當天，蔡淑臻身穿品牌經典駝色大衣，氣場沉穩大器。談到新年願望，她說：「新的一年，希望每天都可以保持愉快的心情。」她也直言，快樂並非理所當然，而是需要練習的選擇，「但其實只是一個小小的調適，好像就會造成蠻大的差異，我自己也一直在拿捏啊，每一天怎麼面對。」她分享，生活中不少情緒來自比較，「我已經很不比較了，似乎要做到很難，但真的做到了，就會很舒服，前提是要問心無愧，對這個比較，才有辦法不走心。」

她現在常提醒自己「這樣已經很好了」，當期待落空時，試著換個角度看待對方的努力，「我就想說，對方已經很努力了，這樣很好了。」迎接馬年，她也期許自己用更舒服、對自己友善的方式面對工作與生活。

金雲。（圖／伊林）

金雲回想2025年初許下的願望時仍覺得不可思議，當時他希望能入圍金鐘獎，甚至還有些不好意思說出口，沒想到真的以《看見愛》入圍金鐘獎最佳新人。他坦言，入圍帶來的不是鬆一口氣，而是更大的自我要求，「去試鏡的時候，別人會帶濾鏡看你，那個讓我很有壓力，所以必須更努力。」

金鐘獎後，他刻意放慢腳步、減少曝光，把時間留給自己充電，觀看大量影視作品、舞台劇與書籍，希望累積更多內在能量，讓自己在下一個階段準備得更扎實。

劉璞。（圖／伊林）

劉樸與陳大天交往六年後步入婚姻，今年是她首次以人妻身分迎接新年，她回顧過去一年，形容自己經歷了許多人生第一次，從挑戰自我到走出舒適圈，她曾前往加拿大遊學一個月，突破對語言的恐懼，也接下外景主持《大陸尋奇》，走訪深圳、南京、杭州、新疆烏魯木齊等地，橫跨四季、走遍東西南北，節目播出後反應超出預期。

此外，她也首度與屏風劇團合作舞台劇《半里長城》，並回到母校北投國中分享人生經驗。她坦言，這些經歷讓她重新審視自己一向緊繃、追求完美的個性，「我是一個完美主義的人，總希望每件事情都處理好，但我期許自己新的一年不要再給自己壓力那麼大。」她說，在與學弟妹分享時，其實也是在提醒自己「完成比完美更重要」。她也提到「過站不停」的概念，「當我們在演出的時候，如果有一個小瑕疵，其實 Pass 就好，人生中遇到很多事情，就是讓他過去，別因此內耗。」她相信沒有一條路是白走的，先跨出第一步，再慢慢修正方向。