蔡淑臻尷尬回應《女外科》魔咒 認關心閃兵薛仕凌

蔡淑臻穿著設計師竇騰璜與張李玉菁DOUCHANGLEE的作品。黃于珊攝



蔡淑臻今晚（12╱17）穿著設計師竇騰璜與張李玉菁DOUCHANGLEE的作品，出席由台灣服飾設計師協會（Taiwan Association of Fashion & Accessories Designers，TAFAD）主辦的「2025 TAFAD GALA頒獎晚宴」，談到主演的《左撇子女孩》入選奧斯卡金像獎國際電影（International Feature Film）15部電影短名單（Shortlist）時表示：「很興奮啊！凌晨4點多爬起來上個廁所，滑一下手機就再也睡不著了，希望可以進入前5強，希望大家為我們集氣。」

不過蔡淑臻製作的《村裡來了個爆走女外科》第2季原本的男主角朱軒洋捲劈腿風波，曾傳想找王大陸演男主角，但他也因閃兵成為焦點，就連有演出的薛仕凌也自首是閃兵，掀起《女外科》魔咒之說，對此，她尷尬表示：「關於《女外科》的訊息，請大家再多一點耐心，等公視發消息。」至於是否有關心薛仕凌？她說：「關心啊、關心。」問及他是否有道歉，她僅表示：「我們聊的不多。」

