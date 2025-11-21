蔡淑臻打音波抗「紅毯勁敵」 葉子綺：考試比金馬獎更緊張

蔡淑臻、葉子綺、黃珮琪、陳雪甄、鄧濤以女配角入圍者身份出席金馬午宴。（圖／侯世駿攝）

第62屆金馬獎今（21日）在台北文華東方酒店舉行入圍午宴，蔡淑臻、葉子綺、黃珮琪、陳雪甄、鄧濤以女配角入圍者身份出席，9歲的葉子綺看起來挺放鬆，她童言童語地笑說：「對我來說，考試還是最緊張。」

蔡淑臻透露剛去打了音波。（圖／侯世駿攝）

《左撇子女孩》中蔡淑臻、葉子綺母女對決，蔡淑臻笑說，如果葉子綺得獎，她會發自內心為對方驕傲，也說葉子綺是她紅毯的最大勁敵：「她的可愛無人能敵啦。」蔡淑臻坦率表示，為金馬節食外，昨天還去打了音波，「紅毯可能信心不夠，需要打一下」，她表示禮服已經準備好，尺度跟款式就是適合自己就好。

角逐最佳新演員的牧森、馬士媛、劉敬、林怡婷、張迪文。（圖／侯世駿攝）

葉子綺上回金鐘獎帶了幸運物，但對於金馬幸運物，她還沒想好，葉子綺媽媽在旁補充：「因為她上次金鐘獎太餓了，想藏零食。」讓葉子綺害羞笑了。至於得獎會想要什麼禮物，她也靦腆說「我再想想」。

陳雪甄透露自己已經節食一個禮拜，「我要站在蔡淑臻旁邊，一定要努力的！而且禮服很緊！我結束第一件事就是吃泡麵。」黃珮琪倒是沒有節食的煩惱，她是不易胖的體質，甚至還要每天吃泡麵來增胖，「變瘦看起來會憔悴，要盡量吃些高熱量。」

而來自香港的鄧濤，第一次參與金馬獎覺得很開心，但也透露自已很緊張，「我的準備就是要喝一點酒，壯膽！」並說剛剛在午宴上遇到偶像黃秋生，「很開心看到他」。

