蔡淑臻曬「素顏近距離自拍」曝光神扯膚質 50歲真實狀況引發暴動

50歲的蔡淑臻一向是演藝圈公認的凍齡代表，今（19）日她在社群平台罕見貼出多張素顏、超近距離、0修圖的自拍照，引發網友大暴動，再次被她的美貌驚艷。

畫面中的蔡淑臻她穿著毛衣、頂著微亂短髮，幾乎貼近鏡頭拍攝，仍能看到膚況緊緻透亮。蔡淑臻也在貼文中透露，自己是在上週施打「電音雙波」後拍下這組照片，笑稱現在演藝圈進入「8K時代」，鏡頭細膩到彷彿「要拍細胞」。她自嘲：「沒有電音雙波，我怎麼可能撐得住8K？8K？8K？是要拍細胞嗎？」語氣幽默。她更提醒粉絲要記得指定認證診所。

蔡淑臻素顏照引發暴動。（圖／翻攝自臉書）

許多粉絲湧入留言大讚：「超美女神」、「膚質太好了」、「最佳代言人」、「你真的很漂亮，真的是最佳代言人，無論平面或廣告影片都很好看有質感」。

