蔡淑臻期盼馬年舒心為先 新手人妻劉樸在完美與放鬆間求平衡

蔡淑臻一身經典駝色大衣時尚優雅。（圖／伊林娛樂提供）

為迎接農曆新年好運到，伊林娛樂演員蔡淑臻、金雲、劉樸及模特兒呂亞璇、吳文中、王靖惟齊聚進棚拍攝新年賀卡，除感謝順順利利成果豐收的一年，更期許新的一年工作更上一層樓，馬年萬事亨通，同時也祝賀所有支持伊林的好朋友們，農曆新年平安健康如意，馬年發大財。

2025年蔡淑臻以《左撇子女孩》入圍金馬獎女配角的肯定，同時忙於戲劇《村裡來了個暴走女外科2》的拍攝，回顧去年，她覺得成績表現普普，但確實已盡力，「我覺得心態的調適差異很大，我以前對自己的各種表現會很在意，雖然跟自己說盡力就好，可是真的去面對不是我預期的結果，會覺得滿挫折，但今年好像有明顯的進步，有在調適自己。」她說，去年遇到一些格局很大值得學習的對象，包括待人處事，「看著他們，自己有吸收成長，心態比較開放，是很大的收穫。」

金雲期許精進努力充實自己。（圖／伊林娛樂提供）

拍照時，蔡淑臻穿著經典駝色大衣，時尚氣場強大，「新的一年，希望每天都可以保持愉快的心情。」她說，要每天保持愉快的心情很難，「但其實只是一個小小的調適，好像就會造成滿大的差異，我自己也一直在拿捏啊！每一天怎麼面對。」她說，很多不快樂的因素是來自比較，「我已經很不比較了，似乎要做到很難，但真的做到了，就會很舒服，前提是要問心無愧，對這個比較，才有辦法不走心。」

最近她常常跟自己說「這樣已經很好了」，當對對方有期待，期待落空時，很容易就會失望，心情會很不好，「我就想說，對方已經很努力了，這樣很好了。」馬年的到來，她說，覺知到需盡可能讓自已以活得舒服舒適的態度面對工作。

劉樸期盼新的一年自己能更沉穩成熟。（圖／伊林娛樂提供）

2025年曾許下的新年願望是要入圍金鐘獎，金雲當時還覺得有點不好意思，沒想到他真的以《看見愛》入圍金鐘最佳新人獎。他說，但入圍之後，他反而覺得自己需要更認真努力，「去試鏡的時候，別人會帶濾鏡看你，那個讓我很有壓力，所以必須更努力。」金鐘獎後，他消失的時間比較多，也比較少在網絡世界裡，他想讓自己變更好，花多時間看很多的戲劇、電影、舞台劇和書，希望更提升自己。

之前在《原子少年》最後一集時，金雲第一次漂髮，時隔兩年三年，他又把深色頭髮漂成金髮，他說，新髮型吹頭髮吹很久手很酸，有粉絲說，看到他的新造型髮色，有夢到之前選秀時期的他，也有人說可不可以一直維持這樣的髮色，「我自己有感覺比較有活力一點，比較有精神，畢竟深頭髮已經蠻久了，新的一年就換一個髮色新氣象。」新年的願望，他希望可以多演一些不同面向的角色，就很滿足了，如果有機會，舞台劇也很想嘗試。

伊林娛樂演員模特兒拍攝馬年新春賀卡迎新春。（圖／伊林娛樂提供）

劉樸去年和陳大天交往6年後結婚，今年是第一次以幸福人妻的身份過年。她說，去年她挑戰很多人生的第一次，各種突破，包括去加拿大遊學一個月，覺得自己不太會講話，卻接下主持外景節目《大陸尋奇》，去了自己本來就很想去的深圳、南京、杭州、新疆烏魯木齊等地，東西南北、春夏秋冬都體驗到了，沒想到節目播出反應不錯，另舞台劇《半里長城》是第一次跟屏風合作，同時首次回母校北投國中演講，和學弟妹分享人生經驗。

「我是一個完美主義的人，總希望每件事情都處理好，但我期許自己新的一年不要再給自己壓力那麼大。」她說，和學弟妹分享時，她同時也在告訴自己，「完成比完美更重要」，她提到「過站不停」，「當我們在演出的時候，如果有一個小瑕疵，其實Pass就好，人生中遇到很多事情，就是讓他過去，別因此內耗。」沒有路是白走的，要先踏出「零到一」的這一步，再去調整修正。新的一年，她給自己設定目標，希望能更自在更放鬆，「我很容易緊張，也力求完美，希望在完美跟鬆弛之間能做到平衡。」

