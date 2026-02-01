蔡淑臻期許活得舒服 金雲新年想演舞台劇

迎接農曆新年，伊林娛樂旗下演員蔡淑臻、金雲、劉樸及模特兒呂亞璇、吳文中、王靖惟進棚拍攝新年賀卡；金鐘視后蔡淑臻謙虛自評去年「成績普普」，新年希望是「每天都保持愉快的心情」，染了一頭金髮的金雲希望可以多演一些不同面向的角色，如果有機會，舞台劇也很想嘗試。

蔡淑臻去年以《左撇子女孩》入圍金馬獎女配角，同時忙於戲劇《村裡來了個暴走女外科2》，回顧去年，她覺得成績表現普普，但已盡力，「我以前對自己的各種表現會很在意，面對不是我預期的結果，會覺得滿挫折，但今年好像有明顯的進步，有在調適自己。」她說，去年遇到一些格局很大、值得學習的對象，包括待人處事，「看著他們，自己有吸收成長，心態比較開放，是很大的收穫。」

她期許新的一年每天都保持愉快的心情，「很難，但其實只是一個小小的調適，好像就會造成滿大的差異，我自己也一直在拿捏。」她說，很多不快樂的因素是來自比較，她最近常常跟自己說「這樣已經很好了」。馬年到來，她盡可能讓自已以活得舒服舒適的態度面對工作。

金雲去年以《看見愛》入圍金鐘最佳新人獎，他說，入圍之後，反而覺得自己需要更認真努力，「去試鏡時，別人會帶濾鏡看你，那個讓我很有壓力，所以必須更努力。」他花更多時間看戲劇、電影、舞台劇和書，希望更提升自己。

劉樸和陳大天交往6年後結婚，今年第一次以幸福人妻身分過年。她說，去年挑戰很多人生的第一次，包括去加拿大遊學1個月，以及接下主持外景節目《大陸尋奇》，「期許自己新的一年不要再給自己壓力那麼大。希望能更自在、鬆弛」。