蔡淑臻現身時尚晚宴！被問薛仕凌閃兵 坦言：有關心但沒多聊

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

主辦的年度時尚指標盛事「2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴」今（17）日於圓山大飯店絢爛登場。現場星光熠熠，稍早鍾欣凌、張景嵐、蔡淑臻等藝人都已登上紅毯。而今天蔡淑臻演出的電影《左撇子女孩》傳出進入奧斯卡15強的好消息。對此，她透露，自己是凌晨4點起床上廁所看手機才得知喜訊。

蔡淑臻今天出席2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴。（圖／黃鈺晴攝）

蔡淑臻接著也被問到是否會去奧斯卡走紅毯，她則坦言，必須要進前5才可以，所以她也希望大家可以一起集氣。另外，《村裡來了個暴走女外科》的男主角人選接連出事，蔡淑臻表示，有關該劇消息都待公視公布，至於有沒有關心陷入閃兵疑雲的薛仕凌，她也坦承有關心，但兩人沒有聊太多。

鍾欣凌以一襲黑白狂野禮服進場。（圖／黃鈺晴攝）

鍾欣凌以一襲黑白狂野禮服進場，被設計師稱作自己作品的繆思，她也表示，希望自己可以將設計師的概念呈現出來，「我覺得他完全沒有打算把我的缺點吃掉，他覺得你長什麼樣就怎麼樣的。」被問到女兒看到的反應，她也坦言，女兒還沒看到，但她認為女兒應該會覺得自己像白雪公主。由於今天稍早李玉璽宣布與女友許允樂結婚，曾與他一同錄製綜藝節目的鍾欣凌表示，非常地恭喜同時非常替他開心，「我覺得他（李玉璽）是一個非常非常棒的男生，我覺得可以找到一個很愛他的人是一件很棒、很好的事情，祝福他們幸福美滿，長長久久。」

張景嵐表示，目前無結婚計畫。（圖／黃鈺晴攝）

至於女星張景嵐2023年2月認愛資深藝人陳凱倫的兒子陳銳，穩定交往至今，感情相當穩定，被問到是否要與男友進入下一階段，她則表示，目前沒有結婚的計畫，一切順其自然，「先好好相處再說。」





