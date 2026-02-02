蔡淑臻自招去年表現不如預期 坦言很受打擊

蔡淑臻以一身Max Mara經典駝色大衣亮相，展現出成熟優雅的時尚姿態。（伊林娛樂提供）

迎接農曆新年的到來，伊林娛樂旗下藝人蔡淑臻、金雲、劉樸，以及模特兒呂亞璇、吳文中、王靖惟齊聚攝影棚，合體拍攝新年賀卡。蔡淑臻回顧2025年，她以《左撇子女孩》入圍金馬獎最佳女配角，同時也終於讓戲劇《村裡來了個暴走女外科2》殺青，工作節奏相當緊湊。儘管外界看來成績亮眼，她卻謙虛表示：「去年表現算普普，但我確實已經盡力了。」

蔡淑臻坦言，過去自己對表現標準要求極高，容易因結果不如預期而感到挫折，「嘴上說盡力就好，但真的面對不理想的結果時，還是會很受打擊。」不過她也笑說，2025年最大的收穫不是作品數量，而是心態的轉變：「今年我明顯有在調適自己，也遇到很多格局很大的對象，從他們身上學到待人處事的方式，心態變得更開放。」

藝人蔡淑臻、金雲、劉樸，以及模特兒呂亞璇、吳文中、王靖惟齊聚攝影棚，合體拍攝新年賀卡。（伊林娛樂提供）

談到新年願望，蔡淑臻給出一個看似簡單、其實不容易的目標：「希望每天都能保持愉快的心情。」她直言，保持好心情並不容易，但往往只需要「小小的調整」，就能帶來很大的差異。她也分享近來的心境：「很多不快樂其實來自比較，我已經很不比較了，但要做到完全不走心還是很難。前提是問心無愧，才能真正放下。」

她最近常對自己說：「這樣已經很好了。」尤其當對他人有所期待卻落空時，她會提醒自己：「對方已經很努力了，這樣就很好了。」面對即將到來的馬年，蔡淑臻期許自己以更舒服、自在的態度面對工作與生活，不勉強、不焦慮，穩穩向前。

至於同場的金雲，則簡單分享他去年以《看見愛》入圍金鐘最佳新人獎的心路歷程，並透露新年將持續精進演技；劉樸與模特兒群也紛紛表示，新的一年希望挑戰更多不同領域的工作。

金雲再度將頭髮漂成金色覺得比較有活力。（伊林娛樂提供）

