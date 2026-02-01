蔡淑臻自認2025成績「表現普普」 金馬肯定後再進化！曝1招轉念心法

蔡淑臻去年以《左撇子女孩》入圍金馬獎女配角的肯定。伊林娛樂提供

迎接農曆新年到，伊林娛樂演藝與時尚演員蔡淑臻、金雲、劉樸及模特兒呂亞璇、吳文中、王靖惟齊聚進棚，拍攝新年賀卡，感謝順順利利成果豐收的一年。2025年蔡淑臻以《左撇子女孩》入圍金馬獎女配角的肯定，同時忙於戲劇《村裡來了個暴走女外科2》的拍攝，回顧去年，她覺得成績表現普普，但確實已盡力。

蔡淑臻新年希望每天都保持愉快的心情

蔡淑臻表示，「我覺得心態的調適差異很大，我以前對自己的各種表現會很在意，雖然跟自己說盡力就好，可是真的去面對不是我預期的結果，會覺得蠻挫折，但今年好像有明顯的進步，有在調適自己。」她說，去年遇到一些格局很大值得學習的對象，包括待人處事，「看著他們，自己有吸收成長，心態比較開放，是很大的收穫。」

蔡淑臻說，要每天保持愉快的心情很難，「但其實只是一個小小的調適，好像就會造成蠻大的差異，我自己也一直在拿捏啊，每一天怎麼面對。」她表示，很多不快樂的因素是來自比較，「我已經很不比較了，似乎要做到很難，但真的做到了，就會很舒服，前提是要問心無愧，對這個比較，才有辦法不走心。」

蔡淑臻最近常常跟自己說「這樣已經很好了」，當對對方有期待，期待落空時，很容易就會失望，心情會很不好，「我就想說，對方已經很努力了，這樣很好了。」馬年的到來，她說覺知到需盡可能讓自已以活得舒服舒適的態度面對工作。

金雲期許精進努力充實自己。伊林娛樂提供

金雲再提昇自我 新年更認真更努力

金雲記得2025年曾許下的新年願望是要入圍金鐘獎，當時還覺得有點不好意思，沒想到他真的以《看見愛》入圍金鐘最佳新人獎。他說入圍之後，反而覺得自己需要更認真努力，「去試鏡的時候，別人會帶濾鏡看你，那個讓我很有壓力，所以必須更努力。」金鐘獎後，他消失的時間更多，多時間看很多的戲劇、電影、舞台劇和書，希望更提升自己。

之前在《原子少年》最後一集，金雲第一次漂髮，時隔2、3年他又把深色頭髮漂成金髮，他說，新髮型吹頭髮吹很久手很酸，有粉絲說，看到他的新造型髮色，有夢到之前選秀時期的他，也有人說可不可以一直維持這樣的髮色，「我自己有感覺比較有活力一點，比較有精神，畢竟深頭髮已經蠻久了，新的一年就換一個髮色新氣象。」新年的願望，他希望可以多演一些不同面向的角色，如果有機會，舞台劇也很想嘗試。



