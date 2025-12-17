蔡淑臻談《女外科2》魔咒曝有關心「薛仕凌閃兵」 凌晨4點得知《左撇子女孩》入圍奧斯卡睡不著

蔡淑臻出席「2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴」。李鍾泉攝

金鐘影后蔡淑臻今（17日）出席「2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴」，受訪時分享了主演電影《左撇子女孩》入圍第 98 屆奧斯卡金像獎「最佳國際影片」15 強短名單的喜悅。她透露自己是在凌晨四點上廁所時，順手滑手機才驚覺上榜，隨即陷入極度興奮的狀態。此外，針對外界關注《村裡來了個暴走女外科 2》因換角風波傳出的「男主角魔咒」，主演兼製作人的她也首度做出回應。

半夜滑手機驚見入圍奧斯卡

蔡淑臻回憶得知喜訊的瞬間，語氣依舊難掩激動。她表示當時正值凌晨四點，只是想起身去個廁所，發現上個廁所滑一下手機就再也睡不著了。被問及是否有機會走上奧斯卡金像獎紅毯，她說明按照規定必須進入最終的前五強名單才有機會，目前雖然已進入 15 強短名單，但仍希望能夠順利晉級前五強。

蔡淑臻有關心薛仕凌。李鍾泉攝

主演兼製作人回應《女外科 2》進度

關於影迷苦等已久的影集續作《村裡來了個暴走女外科 2》，蔡淑臻此次展現多才多藝的一面，擔任主演兼製作人，深度參與幕後開發。面對近期因男主角人選接連出現狀況而被網友調侃有「男主角魔咒」一事，蔡淑臻以製作人身份呼籲大家再多給劇組一點點耐心，並承諾過一陣子就會有具體的好消息與大家分享，強調團隊正積極推進中。

《左撇子女孩》海報。翻攝IMDb

有關心薛仕凌閃兵話題

在受訪現場，媒體也問及她是否有關心原定合作演員薛仕凌近期因個人狀況引發的討論。蔡淑臻坦言確實有關心對方，並表示「有關心」。不過當被追問薛仕凌是否有向她道歉或透露具體心情時，蔡淑臻則顯得較為低調，僅簡短回應雙方「聊得不多」，隨後便將話題帶回當日的時尚活動主題。

蔡淑臻希望今晚焦點放在活動上。李鍾泉攝



