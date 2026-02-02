蔡淑臻重溫《暴走》戲 自曝吃貨

由金鐘視后蔡淑臻製作及主演的醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》2022年首播時廣受好評，時隔近4年，2日起周一至周五晚間9點在中天綜合台經典再現。對於好戲再登電視螢幕，蔡淑臻極力推薦：「已經看過的朋友們可以再看一遍，因為再看一遍還是很好看的。一定要看第1季呀，這樣子才能接著看第2季。」

蔡淑臻劇中飾演個性直率、放浪暴走的「小劉醫生」，她對於當時籌備過程及劇裡片段仍記憶猶新，印象最深刻的是第1集小劉醫生在路邊鑽顱救人的戲，當時天氣炎熱，還有許多難題要克服，「拍攝當天困難重重，鑽顱的鏡頭真不真實、血噴得好不好看，有很多部分要考量。這場戲有很多任務，它定義了小劉是一個什麼樣的醫生，以及她如何看待生命」，且即使情境是緊急且嚴肅的戲，還是要融入喜劇元素，更是不容易。

蔡淑臻也提到創作過程為了讓劇情內容豐富，遇到很多困難，「這中間醫療的合理性一直讓我們撞牆」，想要用輕鬆有趣的方式，帶給觀眾最真實的醫界幕後的辛酸故事。後來她也眾望所歸，以本劇摘下金鐘視后，「對我來說是一個重要的里程碑，也是一個非常獨特的作品」，這部劇給她很多特別的體驗，「我的身分是演員也是半個製作人，我也參與編劇，和團隊編寫故事的時候就是我準備角色的過程，劇本的產出非常漫長，開拍前我已經成為角色很久了」。

她提到自己與「小劉醫生」的相似之處，就是都會靠吃紓壓，「我也是一個很愛吃的人，除了吃，就是看電影了」，為了詮釋這角色吃了很多，「但因為工作量很大，所以有胖但胖不多」，私下她對飲食很講究，盡可能少吃外食，維持身材的祕訣是要認識食物，以及了解食物對身體的影響。

籌備近3年的第2季已於去年開拍，她曾透露，「第2季延續第1季脈絡，並將第1季觀眾喜歡的角色透過不同方式跟媒介回歸，同時也會有新的角色加入」。