蔡淑臻金馬紅毯仙成這樣！50歲「素顏生圖」曝光 美到網友不敢信！
金馬62的紅毯上，蔡淑臻一出場就直接把「粉紅女神」四個字坐穩！她選了一套極淺粉色高領禮服，細緻的垂墜布料貼合肩頸線條，腰間的堆疊設計讓身形更顯流線，加上開高衩長裙隨步伐輕飄，整個人像是走出光裡的芭蕾仙子~~妝髮則走乾淨高級的極簡氣場，淡淡微濕感的髮絲貼近臉頰，視線落點自然就被拉到她近乎無瑕的膚況。
而最讓人驚掉下巴的是—這位「50歲女神」不只紅毯美，連日常素顏都完全不輸棚拍！她最近在IG上分享了自己做完電音雙波後的素顏生圖，鏡頭貼到不能再貼，那種8K直拍都藏不住的完美狀態，直接引發網友暴動！她自己還在文裡自嘲「沒有海芙我怎麼撐得住8K？」但照片已經證明：這不是撐，是她真的保養得很好。
如果仔細看她的日常，其實她的保養步驟超務實，沒有花俏套路，卻每一個都做到位！第一，她固定做電音雙波，把緊緻度維持在根本看不出年紀的程度；第二，她飲控的方法也很有自己的節奏，不是極端節食，而是「平衡飲食」。她會自己煮低脂的高麗菜海帶芽湯飯，也會選擇泡麵＋生菜的吃法替自己降糖指數，甚至連補充膠原蛋白也很認真，從魚軟骨萃取的那種高濃度成分，她都固定喝，不是為了變瘦，而是為了讓皮膚穩穩保持在最佳狀態。
能在紅毯上美得像仙子，能在素顏時依舊讓人驚艷，蔡淑臻的狀態其實沒有祕密—是長期自律、適度醫美、穩定飲食，加上她對生活的節奏有自己的堅持。也難怪50歲的她，會成為大家心中那位真正的粉紅女神。
