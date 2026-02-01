蔡淑臻2025年入圍金馬女配 遇學習對象自覺明顯進步

（中央社記者洪素津台北1日電）演員蔡淑臻去年以電影「左撇子女孩」入圍金馬女配角獎，雖未奪獎，但仍表示，在2025年幸運遇到值得學習對象，覺得自己有明顯進步，心態也開放許多，今年也持續製作「女外科」續集。

迎接農曆新年到，蔡淑臻拍攝新年賀卡，蔡淑臻透過新聞稿表示，新年希望就是每天都保持愉快心情，說起2025年，蔡淑臻以電影「左撇子女孩」獲入圍金馬獎女配角肯定，但其實她在2024年歷經一小段時間低潮，「我對自己的各種表現會很在意，雖然跟自己說盡力就好，可是真的去面對不是我預期的結果，會覺得挫折，但2025好像有明顯進步，我有在調適自己。」

蔡淑臻說，去年遇到一些格局很大、值得學習的對象，包括待人處事，「看著他們，自己有吸收成長，心態比較開放，是很大的收穫」；而將迎來馬年，蔡淑臻表示，盡可能讓自已以活得舒服舒適的態度去面對工作。（編輯：陳仁華）1150201