蔡淳佳出道25年巡演開跑！一開場激動哭了 寵粉合照半小時

新加坡歌手蔡淳佳《淳粹·25週年世界巡迴演唱會》第一站17日從廣州開跑，當天正逢她出道滿25週年，她不只唱好唱滿23首歌，整場從〈兩個人間〉微電影一路嗨到〈掌聲響起〉，最後更加碼半小時開放粉絲合照，瞬間變成「終極寵粉專場」，展現滿滿誠意。

新加坡歌手蔡淳佳《淳粹 ·25 週年世界巡迴演唱會》第一站 17 日從廣州開跑。（圖／Joi Music / 淳萃文化 提供）

蔡淳佳一出場就難忍感動情緒，哽咽到講不下去，她感性表示：「今天剛好是我出道日，一晃25年，我還在舞台上唱給你們聽。」不少支持她超過10年的粉絲都是第一次看到本尊，興奮狂喊：「太美了吧！」蔡淳佳紅著眼眶說：「能跟你們一起到現在，我真的很珍惜。」

演唱會開場先以〈兩個人間〉微電影暖身，她頂著光束以〈幾何〉、〈回到最初〉帥氣登場，歌迷瞬間穿越回她剛出道的聲線記憶。 而到了情歌段落，她一連演唱〈眼裡眉間〉、〈等一個晴天〉、〈依戀〉、〈相思河畔＋蝴蝶〉、〈愛如潮水〉、〈等你成空〉、〈有心人有情人〉等歌曲，讓全場瞬間變成千人KTV，粉絲超大的合唱聲讓蔡淳佳笑問：「你們想搶我工作嗎？」

蔡淳佳一出場就難忍感動情緒，哽咽到講不下去。（圖／Joi Music / 淳萃文化 提供）

到了安可時，蔡淳佳先是帶來〈他和她〉，唱完後立刻進入大合照模式，歌迷被安排到舞台前，她在舞台上不斷揮手、鞠躬、比愛心等，陪大家拍照近半小時，相當寵粉。最後則以〈有一天我會〉及〈掌聲響起〉為演出畫下完美句點。而台北站則將在12月13日於Legacy TERA登場。

