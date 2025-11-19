蔡淳佳出道25年開唱「驚人巧合曝光」！哭到說不下去：我還在唱

記者徐珮華／台北報導

新加坡「千禧情歌女聲」蔡淳佳舉辦「淳粹·25週年世界巡迴演唱會」，巡迴第一站17日於廣州登場，不只唱滿23首金曲，還在台上同步迎接人生超級里程碑──出道滿25週年的同一天、同一場、同一刻。現場粉絲嗨到像跨年，整場從〈兩個人間〉微電影一路嗨到〈掌聲響起〉，台北站也將於12月13日在Legacy TERA開唱。

蔡淳佳「淳粹·25週年世界巡迴演唱會」廣州站。（圖／Joi Music／淳萃文化提供）

蔡淳佳一出場就感動到講不下去：「今天剛好是我出道日……，一晃25年，我還在舞台上唱給你們聽。」全場尖叫直接炸裂。台下有歌迷跟著她十幾、二十年，卻是第一次看到她本尊，大家狂喊「本尊太美了吧」，連她自己都紅著眼眶說：「能跟你們一起到現在，我真的很珍惜。」

原本大家以為哭完情緒就差不多，結果她下一秒直接變「新加坡老師」在台上開課教Singlish：「來，大家跟我念：STEADY bom pi pi！」她還強調：「這句就是很屌、超厲害的意思！」現場學得超投入，全部大喊到破音，笑到不行，整個場館像在上「新加坡語言速成班」，連燈光師都忍不住偷笑。

蔡淳佳演唱會笑淚交織。（圖／Joi Music／淳萃文化提供）

整整2小時演唱會，接連演唱〈陪我看日出〉、〈等一個晴天〉、〈茉莉花香〉、〈風鈴〉、〈愛如潮水〉等歌曲，不時穿插VCR。觀眾合唱聲一度大到像在比音量，蔡淳佳還笑問「你們想搶我工作嗎」，全場直接笑瘋。

正式演出結束後，蔡淳佳完全沒急著下台，乖乖站在舞台前陪大家拍照近半小時，像轉盤一樣四面揮手、鞠躬、比愛心、聊天、點名，全程超投入，完全是寵粉狂魔。歌迷黏在舞台前不肯走，廣州站瞬間變成「終極寵粉專場」。

