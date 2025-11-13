蔡淳佳台北演唱會 推全新EP

蔡淳佳大動作復出 全新EP驚喜連發。

記者戴淑芳∕台北報導

出道25年的新加坡歌后蔡淳佳，宣告大動作復出！將於12月13日唱進Legacy TERA，帶來《淳粹·25週年世界巡迴演唱會》台北站，這也是她出道以來首度在台灣舉辦個人演唱會，消息一出立刻引爆粉絲熱議！

曾以〈陪我看日出〉紅遍華語圈，成為一代人青春記憶中的經典旋律。距離上次與台灣歌迷公開見面，竟已相隔17年，而蔡淳佳也依舊活躍在舞台上！

在12月13日台北站演唱會之前，蔡淳佳又官宣，將於12月8日推出最新EP，作為出道25週年送給粉絲的溫暖大禮，「這一路有太多人支持我，我希望在登上台北舞台前，先用音樂向大家表達感謝。」