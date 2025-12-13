蔡淳佳台北開唱巧碰結婚16周年！ 準備台語歌驚喜送粉絲

蔡淳佳當年以一曲〈陪我看日出〉紅遍全亞洲，13日登上Legacy TERA 舉辦《蔡淳佳 淳粹·25週年世界巡迴演唱會》，這不僅是她出道以來首度在台灣舉辦個人演唱會，也是她暌違 17 年與台灣歌迷的重逢。她一現身舞台，全場尖叫與歡呼瞬間炸開，讓蔡淳佳感動到眼眶泛紅，當場深情告白：「台北，我愛你們！」

演唱會設計上，蔡淳佳展現滿滿巧思，全場以「星」、「光」、「曦」、「曜」、「虹」五支絕美 VCR 劃分為五大章節，而被問到為何會以五大章節貫穿整場演唱會，蔡淳佳本人給出的理由更是無厘頭又可愛，她促咪笑說：「5 x5 = 25，25 週年呦！」神邏輯一出，立刻讓全場笑翻，也為這場充滿回憶與感性的演唱會，多添了一抹輕鬆幽默。

廣告 廣告

巧合的是，這一天同時也是她結婚 16 週年紀念日。蔡淳佳笑說，當初得知團隊把演唱會訂在這天時也相當驚訝，但轉念一想，「我唱歌就是送給他最好的週年禮物。」至於老公是否到場，她則秘而不宣、保密到家，只透露夫妻倆這些年早已不太追求儀式感，「以前比較需要啦。」她也預告，接下來耶誕節終於能放假回新加坡，和老公補過紀念日。被問到老公最喜歡她哪首歌，她幽默回應：「我唱了他也不敢說不好聽，其實他都 ok 的。」

這次台北場她選擇不邀請嘉賓，蔡淳佳坦言：「我 17 年沒有唱了，這次想把滿滿的誠意都留給大家。」不過她仍邀請許哲珮以及多位過去共事的工作人員到場觀賞，更特別為台灣歌迷準備自己最喜歡的台語歌江蕙〈家後〉，誠意滿滿，也為這場等待 25 年的重逢畫下溫柔又動人的句點。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導