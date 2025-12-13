蔡淳佳台北開唱當結婚16周年禮

新加坡「千禧情歌女聲」蔡淳佳迎來出道25周年，13日在台北舉辦「淳粹．25周年」世界巡演。出道以來首次在台灣舉辦個人演唱會，蔡淳佳透露，昨是她與老公的結婚16周年紀念日，被問到有無送給老公驚喜，她說，「我唱歌就是送給他最好的周年禮物。」但對於老公有沒有到現場則表示是「祕密」。

時隔17年再來台開唱，蔡淳佳一上台就情緒瞬間潰堤，感動到眼眶泛紅，當場深情告白：「台北，我愛你們。」蔡淳佳這回演唱會也沒有找嘉賓，「我17年沒有唱，我這次滿滿的誠意想要唱給大家，下回有機會再唱的話，可以考慮找嘉賓。」來到台灣演出，她還獻唱台語歌〈家後〉展現滿滿誠意。

把結婚周年紀念日拿來開唱，蔡淳佳說，這些年夫妻倆已度過很多紀念日，「我們也沒有什麼儀式感，早年才比較需要。」但她表示，接下來耶誕節會放假，回新加坡和老公一起補過紀念日。提到老公她滿臉幸福，表示老公對她的歌都喜歡，「我唱了他也不敢說不好聽，其實他都OK的。」