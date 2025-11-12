蔡淳佳大動作復出開演唱會 假音唱〈一字一言〉揭序幕

蔡淳佳推出單曲〈一字一言〉。（Joi Music ／ 淳萃文化提供）

新加坡歌后蔡淳佳曾以〈陪我看日出〉紅遍華語圈，出道25年的她，將於12月13日唱進Legacy TERA，帶來《淳粹·25週年世界巡迴演唱會》台北站，這也是她出道以來首度在台灣舉辦個人演唱會。

在演唱會之前，蔡淳佳官宣將於12月8日推出最新EP，作為出道25週年送給粉絲的大禮，她笑說：「這一路有太多人支持我，我希望在登上台北舞台前，先用音樂向大家表達感謝。」這張新EP也將與她啟動的「東方調新曲三部曲」相互呼應，形成「一旬一驚喜」的節奏。

首波單曲〈一字一言〉今（12日）上線，她分享：「這次整個曲調的key都很高，我是用假音的方式演唱，並融入自己對古典的想像。」有趣的是，這次錄音最大的挑戰也成了最難忘的體驗，「因為key真的太高了，我唱的時候整個人彷彿在天上飄、飄來飄去，雖然辛苦但很過癮！」她笑說這是自己從未有過的感覺，也讓她更加享受音樂帶來的自由與飛翔感。

蔡淳佳推出單曲〈一字一言〉。（Joi Music ／ 淳萃文化提供）

頻繁往來於海外工作的她，最近成了空中小姐，常常從新加坡飛到大陸、再飛到台灣，然後又飛回新加坡，而她明天也即將啟程飛往廣州，為15號的演唱會進行彩排。

而這一套出道25週年的紀念演唱會，將在廣州率先引爆。巧合的是，11月15日正是她收到第一張專輯的發行紀念日，屆滿整整25週年，讓她感性地表示這場演出「非常有紀念性，也是一種圓滿的象徵」。她開心地說：「那天的我不只是歌手蔡淳佳，更是那個還在夢裡唱歌的自己。」

